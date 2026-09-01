Στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Τανάγρα η φετινή Athens Flying Week

Στο φετινό show ξεχωρίζει η συμμετοχή των Fursan Al Emarat

Athens Flying Week - Tanagra International Air Show 2026 επιστρέφει στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, το διήμερο 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Όπως ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές, το air show περιλαμβάνει πλήθος από διεθνείς συμμετοχές και όλα τα πτητικά μέσα των ελληνικών



Στο φετινό show ξεχωρίζει η συμμετοχή των Fursan Al Emarat, του ακροβατικού σμήνους από τα







Φέτος, για πρώτη φορά το κοινό θα δει από κοντά το υπερσύγχρονο κινεζικής προέλευσης τζετ αεροσκάφος Hongdu L-15 των Fursan Al Emarat.



Όπως ανακοινώθηκε, συνολικά επτά τέτοια αεροσκάφη θα βρίσκονται ταυτόχρονα στον αέρα, «βάφοντας» τον ουρανό με τον υψηλής περιεκτικότητας σε χρώμα αλλά άκρως οικολογικό καπνό που χρησιμοποιεί η ομάδα.







Τα μέλη των Fursan Al Emarat δεν επιλέγονται τυχαία, επισημαίνουν διοργανωτές του show, και αποτελούν την απόλυτη ελίτ της αεροπορίας των Εμιράτων και με τα εντυπωσιακά τους αεροσκάφη εκπροσωπούν τη χώρα τους στα μεγαλύτερα Air Show του κόσμου και φυσικά στην Ελλάδα και την Athens Flying Week 2026.



Το πιο σημαντικό κριτήριο επιλογής είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη, καθώς πετούν σε σχηματισμούς με τα φτερά των αεροπλάνων να απέχουν μόλις λίγα μέτρα το ένα από το άλλο ενώ χαρακτηρίζονται από πειθαρχία, επαγγελματισμό και προσήλωση στην ασφάλεια των πτήσεων, επισημαίνουν οι διοργανωτές.



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Επτά αεροσκάφη Hongdu L-15 βαμμένα με τον εντυπωσιακό μαύρο και χρυσό διάκοσμο που συμβολίζει το πετρέλαιο, εθνικό προϊόν των ΗΑΕ αλλά και τη χρυσή έρημο, θα γεμίσουν τον ουρανό της Τανάγρας και με τον ειδικό καπνό που χρησιμοποιούν, θα «ζωγραφίσουν» στον αέρα.



Το πτητικό πρόγραμμα των Fursan Al Emarat περιλαμβάνει ακροβατικά, ελιγμούς και σχηματισμούς όπου τα αεροσκάφη πετούν κυριολεκτικά φτερό με φτερό. Στο πρόγραμμα εκτελούνται loops, διασταυρώσεις σε πολύ κοντινή απόσταση, κατακόρυφες άνοδοι και βυθίσεις, με τους πιλότους να ακολουθούν πιστά τις διαδικασίες στον αέρα.



Τα επτά αεροπλάνα που πετούν μαζί, συμβολίζουν τα επτά Εμιράτα των ΗΑΕ, ενώ το σόου των «Ιπποτών» κλείνει πάντα με τον σχηματισμό της σημαίας των Εμιράτων στον ουρανό, χρησιμοποιώντας τον διάσημο τετράχρωμο καπνό τους.



επιστρέφει στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, το διήμερο 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Όπως ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές, το air show περιλαμβάνει πλήθος από διεθνείς συμμετοχές και όλα τα πτητικά μέσα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων Στο φετινό show ξεχωρίζει η συμμετοχή των Fursan Al Emarat, του ακροβατικού σμήνους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που κάνει ντεμπούτο με νέα αεροσκάφη και θα εκτελέσει ένα πλήρες πτητικό πρόγραμμα το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου.Και τις δύο ημέρες το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ακροβατικά και ελιγμούς υψηλής ακρίβειας με ταχύτητες που κόβουν την ανάσα από τους Fursan Al Emarat, τους «Ιππότες των Εμιράτων».Φέτος, για πρώτη φορά το κοινό θα δει από κοντά τοκινεζικής προέλευσης τζετ αεροσκάφος Hongdu L-15 των Fursan Al Emarat.Όπως ανακοινώθηκε, συνολικά επτά τέτοια αεροσκάφη θα βρίσκονται ταυτόχρονα στον αέρα, «βάφοντας» τον ουρανό με τον υψηλής περιεκτικότητας σε χρώμα αλλά άκρως οικολογικό καπνό που χρησιμοποιεί η ομάδα.Οι «Ιππότες των Εμιράτων», προστίθεται στην ανακοίνωση, χρησιμοποιούν χρωματιστό καπνό στα χρώματα της σημαίας τους: κόκκινο, πράσινο, λευκό και μαύρο. Κατά την εναέρια χορογραφία τους, τα αεροπλάνα αφήνουν πίσω τους χρωματιστές γραμμές στον ουρανό, δημιουργώντας ένα μοναδικό υπερθέαμα.Τα μέλη των Fursan Al Emarat δεν επιλέγονται τυχαία, επισημαίνουν διοργανωτές του show, και αποτελούν την απόλυτη ελίτ της αεροπορίας των Εμιράτων και με τα εντυπωσιακά τους αεροσκάφη εκπροσωπούν τη χώρα τους στα μεγαλύτερα Air Show του κόσμου και φυσικά στην Ελλάδα και την Athens Flying Week 2026.Το πιο σημαντικό κριτήριο επιλογής είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη, καθώς πετούν σε σχηματισμούς με τα φτερά των αεροπλάνων να απέχουν μόλις λίγα μέτρα το ένα από το άλλο ενώ χαρακτηρίζονται από πειθαρχία, επαγγελματισμό και προσήλωση στην ασφάλεια των πτήσεων, επισημαίνουν οι διοργανωτές.Το πτητικό πρόγραμμα των «Ιπποτών» περιλαμβάνει εναέριες «χορογραφίες» που αψηφούν τη βαρύτητα, ακροβατικά που κόβουν την ανάσα και ελιγμοί που θα σας καθηλώσουν.Επτά αεροσκάφη Hongdu L-15 βαμμένα με τον εντυπωσιακό μαύρο και χρυσό διάκοσμο που συμβολίζει το πετρέλαιο, εθνικό προϊόν των ΗΑΕ αλλά και τη χρυσή έρημο, θα γεμίσουν τον ουρανό της Τανάγρας και με τον ειδικό καπνό που χρησιμοποιούν, θα «ζωγραφίσουν» στον αέρα.Το πτητικό πρόγραμμα των Fursan Al Emarat περιλαμβάνει ακροβατικά, ελιγμούς και σχηματισμούς όπου τα αεροσκάφη πετούν κυριολεκτικά φτερό με φτερό. Στο πρόγραμμα εκτελούνται loops, διασταυρώσεις σε πολύ κοντινή απόσταση, κατακόρυφες άνοδοι και βυθίσεις, με τους πιλότους να ακολουθούν πιστά τις διαδικασίες στον αέρα.Τα επτά αεροπλάνα που πετούν μαζί, συμβολίζουν τα επτά Εμιράτα των ΗΑΕ, ενώ το σόου των «Ιπποτών» κλείνει πάντα με τον σχηματισμό της σημαίας των Εμιράτων στον ουρανό, χρησιμοποιώντας τον διάσημο τετράχρωμο καπνό τους.

Ο καπνός των Fursan Al Emarat περιέχει πλήρως βιοδιασπώμενα υλικά, ασφαλή για το οικοσύστημα, τα οποία διαλύονται φυσικά στον αέρα χωρίς να αφήνουν υπολείμματα.



Η ομάδα, έχει προσαρμόσει τις τεχνολογίες της σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας και ακολουθεί τα πρότυπα της «πράσινης» αεροπορίας.



Εκτός από τους συγκλονιστικούς Fursan Al Emarat, στις μεμονωμένες συμμετοχές ξεχωρίζουν το φινλανδικό F-18 Hornet Display που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το ισπανικό Eurofighter Typhoon που επίσης κάνει ντεμπούτο στη χώρα μας αλλά και τα γερμανικά Typhoon και Tornado με πλήρες πτητικό πρόγραμμα.



Ακόμη, τα θηριώδη Α400Μ από το Βέλγιο και τη Γερμανία, τα αυστριακά και τα σλοβένικα Pilatus, οι αλεξιπτωτιστές από τον Καναδά, το ιταλικό ελικόπτερο AW-139 και το F-35 στη στατική έκθεση, τα θρυλικά F-4 Phantom, το F-16 ΖΕΥΣ και το Τ-6 Δαίδαλος, τα warbirds και φυσικά όλα τα πτητικά μέσα των Ενόπλων μας Δυνάμεων, όπως το ΑΣΕΠΕ, τα Μ-346, τα Mirage 2000-5 και τα Rafale της 114 Πτέρυγας Μάχης που είναι ο οικοδεσπότης της φετινής διοργάνωσης.



Επιπλέον, συμμετέχουν τα ελικόπτερα Apache με εντυπωσιακό display, Kiowa, ΝΗ-90 και Chinook της Αεροπορίας Στρατού και τα S-70 Aegean Hawk και MH-60 Romeo του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και το προσωπικό και τα μέσα της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ που για μία ακόμη φορά υπόσχονται να εντυπωσιάσουν με μία επίδειξη επιχειρησιακών δυνατοτήτων που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, κόβει την ανάσα.



Από τη μεγαλύτερη αεροπορική γιορτή δεν θα μπορούσε να λείπει η Aegean Airlines που συμμετέχει και φέτος με πτήση έκπληξη στην Athens Flying Week, όπως και η Olympic Air.



Αναφορικά με τις πολιτικές συμμετοχές ξεχωρίζουν ο παγκόσμιος πρωταθλητής Luca Bertossio με ελιγμούς που αψηφούν τη βαρύτητα, ο Frank Van Houten που κάθε χρόνο εντυπωσιάζει με τα ακροβατικά του και την ομάδα Euroavia από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που θα βρίσκεται στη στατική έκθεση με δικό της αεροσκάφος