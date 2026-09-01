Πάνω από τη μέση τιμή η θερμοκρασία στην Ελλάδα τον Αύγουστο: Ο 2ος θερμότερος στη δυτική και βόρεια Ελλάδα
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Πάνω από τη μέση τιμή η θερμοκρασία στην Ελλάδα τον Αύγουστο: Ο 2ος θερμότερος στη δυτική και βόρεια Ελλάδα

Στην πόλη της Αθήνας, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +0,4°C

Πάνω από τη μέση τιμή η θερμοκρασία στην Ελλάδα τον Αύγουστο: Ο 2ος θερμότερος στη δυτική και βόρεια Ελλάδα
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Σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο λειτουργεί από το 2010, ο Αύγουστος του 2026 χαρακτηρίστηκε από υψηλότερες του κανονικού τιμές της μέσης μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, θετικές αποκλίσεις καταγράφηκαν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Ο παρακάτω χάρτης παρουσιάζει τις αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας για τον Αύγουστο του 2026 ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.
Πάνω από τη μέση τιμή η θερμοκρασία στην Ελλάδα τον Αύγουστο: Ο 2ος θερμότερος στη δυτική και βόρεια Ελλάδα


Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει την κατάταξη του Αυγούστου 2026 ανά έτος, με βάση τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας.

Πάνω από τη μέση τιμή η θερμοκρασία στην Ελλάδα τον Αύγουστο: Ο 2ος θερμότερος στη δυτική και βόρεια Ελλάδα


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Στη βόρεια Ελλάδα και στη δυτική Ελλάδα - Ιόνιο, ο Αύγουστος του 2026 κατατάσσεται ως ο 2ος θερμότερος Αύγουστος της περιόδου 2010–2026. Στην Πελοπόννησο κατατάσσεται ως ο 3ος θερμότερος, στη Στερεά Ελλάδα και στην Κρήτη ως ο 5ος θερμότερος, ενώ στη Θεσσαλία και στα Νησιά Αιγαίου - Δωδεκάνησα ως ο 6ος θερμότερος.

Στην πόλη της Αθήνας, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +0,4°C. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 21 ημέρες του μήνα ήταν πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση +0,6°C από τα κανονικά επίπεδα.

Πάνω από τη μέση τιμή η θερμοκρασία στην Ελλάδα τον Αύγουστο: Ο 2ος θερμότερος στη δυτική και βόρεια Ελλάδα

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