Πάνω από τη μέση τιμή η θερμοκρασία στην Ελλάδα τον Αύγουστο: Ο 2ος θερμότερος στη δυτική και βόρεια Ελλάδα

Κλείσιμο

Σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο λειτουργεί από το 2010, οχαρακτηρίστηκε απότιμές της μέσης μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας σε όλες τις περιοχές της χώρας.Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, θετικές αποκλίσεις καταγράφηκαν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα.Ο παρακάτω χάρτης παρουσιάζει τις αποκλίσεις τηςγια τον Αύγουστο του 2026 ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει την κατάταξη του Αυγούστου 2026 ανά έτος, με βάση τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας.Στηκαι στη, ο Αύγουστος του 2026 κατατάσσεται ως ο 2ος θερμότερος Αύγουστος της περιόδου 2010–2026. Στηνκατατάσσεται ως ο 3ος θερμότερος, στηκαι στηνως ο 5ος θερμότερος, ενώ στηκαι σταως ο 6ος θερμότερος.Στην πόλη τηςη μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +0,4°C. Στην πόλη της21 ημέρες του μήνα ήταν πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση +0,6°C από τα κανονικά επίπεδα.