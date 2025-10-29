Φουρνά Ευρυτανίας: Η Βασιλική και ο Στέφανος, νέοι κάτοικοι του χωριού που ζωντάνεψε ξανά, άνοιξαν τη δική τους επιχείρηση

Η Φουρνά Ευρυτανίας έγινε πριν από περίπου έναν χρόνο γνωστή σε όλη την Ελλάδα, χάρη στο viral κάλεσμα που απεύθυναν η δασκάλα και ο ιερέας της προς οικογένειες που θα ενδιαφέρονταν να μετεγκατασταθούν εκεί. Η Βασιλική και ο σύζυγός της, Στέφανος, παρόλο που δεν έχουν καταγωγή από την περιοχή, τόλμησαν όχι μόνο να κάνουν μια νέα αρχή μαζί με τα έξι παιδιά τους, αλλά και να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.Οι τέσσερις εποχές υπάρχουν ακόμα στην Ευρυτανία. Στα μέσα Οκτωβρίου, τα φυλλοβόλα δέντρα που βρίσκονται σε χαμηλότερο υψόμετρο έχουν αρχίσει ήδη να γυμνώνονται, ενώ, καθώς αφήνεις πίσω σου την Εθνική Οδό Λαμίας-Καρπενησίου και αρχίζεις να ανηφορίζεις, συναντάς το πυκνό ελατόδασος τυλιγμένο στην ομίχλη. Περίπου σαράντα λεπτά μετά τη διασταύρωση και τέσσερις ώρες από την Αθήνα, σε υποδέχεται η Φουρνά, το χωριό που το καλοκαίρι του 2024 απασχόλησε ξαφνικά το πανελλήνιο. Ήταν μετά τον Δεκαπενταύγουστο, όταν η εκπαιδευτικός που υπηρετούσε εκεί, Παναγιώτα Διαμαντή, και ο ιερέας, πατέρας Κωνσταντίνος, απηύθυναν διαδικτυακή πρόσκληση σε οικογένειες από όλη την Ελλάδα να μετεγκατασταθούν στο χωριό, με αντάλλαγμα βασικές παροχές, όπως σπίτι και εργασία τουλάχιστον για έναν από τους δύο γονείς. Έγνοια τους ήταν να κρατήσουν ανοιχτό το δημοτικό σχολείο, που κινδύνευε να κλείσει ελλείψει παιδιών.Η αγγελία τους έγινε viral, έφτασε να αναδημοσιευτεί όχι μόνο σε τοπικά, αλλά και σε εθνικά μέσα ενημέρωσης, και τα μηνύματα και τηλεφωνήματα ήταν χιλιάδες. Η πρώτη οικογένεια που υποδέχτηκε το χωριό, τον Σεπτέμβριο του 2024, ήταν της Βασιλικής Εμμανουήλ, του Στέφανου Κωστόπουλου και των έξι παιδιών τους, πέντε αγοριών και ενός κοριτσιού, από 14 έως δύο ετών. Μέχρι το καλοκαίρι του 2025 ακολούθησαν ακόμα δύο. Τα παιδιά, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από εννέα που ήταν στις αρχές της περσινής σχολικής σεζόν, έφτασαν φέτος τα 22. Όχι μόνο δεν έκλεισε το δημοτικό, αλλά άνοιξε ξανά και το νηπιαγωγείο. Η πρωτοβουλία της Νέας Ζωής στο Χωριό αποτελεί πλέον πανελλήνιο πρότυπο συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποκέντρωση και την τόνωση της περιφέρειας.