Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Θεοδώρειο Σερρών
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Σέρρες

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Θεοδώρειο Σερρών

Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Θεοδώρειο Σερρών
UPD:
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (31/8) σε χαμηλή βλάστηση στο Θεοδώρειο Σερρών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Σιντικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά στις Σέρρες περίπου στις 16:30.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.
UPD:

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