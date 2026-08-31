Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έκλεψε κοσμήματα αξίας 40.000€ από σπίτια σε Εκάλη και Αγία Παρασκευή
ΕΛΛΑΔΑ
Κλοπή Οικιακή βοηθός Εκάλη Αγία Παρασκευή Σύλληψη κοσμήματα

Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έκλεψε κοσμήματα αξίας 40.000€ από σπίτια σε Εκάλη και Αγία Παρασκευή

Χρησιμοποιούσε ψεύτικα στοιχεία ταυτότητας για να συστηθεί, ενώ δεν συνεργάστηκε στον έλεγχο της Αστυνομίας

Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έκλεψε κοσμήματα αξίας 40.000€ από σπίτια σε Εκάλη και Αγία Παρασκευή
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Στη σύλληψη μιας 32χρονης αλλοδαπής οικιακής βοηθού για κλοπή και απείθεια προχώρησε η Αστυνομία το πρωί της Πέμπτης (27/8) στην Εκάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. η 32χρονη φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την  εμπιστοσύνη των εργοδοτών της, λόγω της εργασίας της ως οικιακής βοηθού σε σπίτια στην Εκάλη και στην Άγια Παρασκευή, και να αφαιρούσε από αυτά συστηματικά, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2025, κοσμήματα μεγάλης αξίας συνολικής αξίας 40.000 ευρώ.
 
Ενδεικτικό της θρασύτητας της αποτελεί το γεγονός ότι χρησιμοποιούσε ψεύτικα στοιχεία ταυτότητας για να συστηθεί για να κάνει πιο δύσκολη την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό της, ενώ δεν συνεργάστηκε στον έλεγχο της Αστυνομίας.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή και στο σπίτι της βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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