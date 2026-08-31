«Προλαμβάνω»: Δωρεάν εξετάσεις για 4 νόσους από τον Σεπτέμβριο, θα σταλούν 5,3 εκατ. παραπεμπτικά
«Προλαμβάνω»: Δωρεάν εξετάσεις για 4 νόσους από τον Σεπτέμβριο, θα σταλούν 5,3 εκατ. παραπεμπτικά
Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» έχει ήδη οδηγήσει σε 6,86 εκατομμύρια προληπτικές εξετάσεις ενώ 274.410 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα
Νέα μηνύματα (SMS) για δωρεάν εξετάσεις θα αρχίσει να στέλνει από τον Σεπτέμβριο το υπουργείο Υγείας, καθώς το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «Προλαμβάνω» περνά στον επόμενο κύκλο του, με στόχο να διατηρήσει εκατομμύρια πολίτες σε τροχιά συστηματικού προληπτικού ελέγχου.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2026 αναμένεται να εκδοθούν από τον ΕΟΠΥΥ και την ΗΔΙΚΑ άυλα παραπεμπτικά για περίπου 5,3 εκατομμύρια πολίτες, ενώ συνολικά ο νέος κύκλος αφορά περίπου 6,2 εκατομμύρια μοναδικά φυσικά πρόσωπα, καθώς πολλοί δικαιούνται παραπεμπτικά για περισσότερες από μία εξετάσεις.
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Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2026 αναμένεται να εκδοθούν από τον ΕΟΠΥΥ και την ΗΔΙΚΑ άυλα παραπεμπτικά για περίπου 5,3 εκατομμύρια πολίτες, ενώ συνολικά ο νέος κύκλος αφορά περίπου 6,2 εκατομμύρια μοναδικά φυσικά πρόσωπα, καθώς πολλοί δικαιούνται παραπεμπτικά για περισσότερες από μία εξετάσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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