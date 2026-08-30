Οι πρώτες φωτογραφίες του Μαδούρο μέσα από τις φυλακές της Νέας Υόρκης: «Ένα μικρό δώρο αγάπης και ελπίδας, η Βενεζουέλα θα ξαναγεννηθεί»
Οι πρώτες φωτογραφίες του Μαδούρο μέσα από τις φυλακές της Νέας Υόρκης: «Ένα μικρό δώρο αγάπης και ελπίδας, η Βενεζουέλα θα ξαναγεννηθεί»
Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας φαίνεται να φοράει γκρι φόρμα και να σχηματίζει με τα δάχτυλά του το σήμα της νίκης - Οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες στις 25 Ιουνίου, μία ημέρα μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα
Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος αιχμαλωτίστηκε στις 3 Ιανουαρίου από τον στρατό των ΗΠΑ, δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες με γκρι φόρμα μέσα από τις φυλακές της Νέας Υόρκης, όπου κρατείται, στον επίσημο λογαριασμό του στο Χ, ενώ τόνισε πως «κρατάει γερά».
Στις δύο φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας φαίνεται να φοράει γκρι φόρμα και να σχηματίζει με τα δάχτυλά του το σήμα της νίκης.
Στις φωτογραφίες ο Μαδούρο απεικονίζεται εμφανώς πιο αδύνατος. Παρόλο που οι φωτογραφίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σήμερα (30/8), φέρεται πως τραβήχτηκαν πριν από δύο περίπου μήνες, στις 25 Ιουνίου, βάσει της χρονικής σήμανσης της κάμερας. Δηλαδή μια ημέρα μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα και άφησε πίσω του περισσότερους από 6.500 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους.
«Στέλνω αυτές τις φωτογραφίες ως ένα μικρό δώρο σε όλους εγγονούς και τις εγγονές μου, στα αγόρια και τα κορίτσια, και σε όλους τους ευγενείς ανθρώπους που μας αγαπούν», έγραψε στην ανάρτησή του. «Θέλω να ξέρετε ότι κρατάμε γερά, η καρδιά είναι γεμάτη από την αγάπη σας», συνεχίζει. «Θα μείνουμε δυνατοί, ήρεμοι και αποφασισμένοι: ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός θα προνοήσει. Η Βενεζουέλα θα ξαναγεννηθεί», είπε τέλος επαναλαμβάνοντας το νέο σύνθημα της κυβέρνησης της Βενεζουέλας (Venezuela renacera) μετά τους σεισμούς.
Η Ροδρίγκες, που κυβερνά υπό την ισχυρή πίεση της Ουάσινγκτον, δήλωσε το Σάββατο ότι «επέλεξε την οδό της διπλωματίας», ελπίζοντας ότι η Βενεζουέλα θα γίνει μια "ενεργειακή δύναμη".
Ο 63χρονος Μαδούρο και η 69χρονη σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, που αιχμαλωτίστηκαν στο Καράκας κατά τη διάρκεια πολύνεκρης αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης τον Ιανουάριο, οδηγήθηκαν στις ΗΠΑ και είναι εκλειστοι σε φυλακή του Μπρούκλιν, κατηγορούμενοι για εμπορία ναρκωτικών και πυροβόλων όπλων, εγκλήματα που και οι δύο αρνούνται.
Στη φυλακή, ο Μαδούρο δεν έχει πρόσβαση στις εφημερίδες ούτε στο Διαδίκτυο, αλλά του επιτρέπεται να μιλά στο τηλέφωνο με την οικογένειά του και τους δικηγόρους του για περίπου 300 λεπτά τον μήνα, με μέγιστη διάρκεια 15 λεπτά ανά κλήση, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στον Μαδούρο. Ίσως γι αυτό δημοσιεύει τακτικά στο Διαδίκτυο.
Ο γιος του, ο Νικολάς Μαδούρο Γκουέρα, γνωστός και ως "Νικολασίτο", δηλώνει ότι ο πατέρας του είναι καλά στην υγεία του και αφιερώνει τον χρόνο του στη μελέτη της Βίβλου.
Στις δύο φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας φαίνεται να φοράει γκρι φόρμα και να σχηματίζει με τα δάχτυλά του το σήμα της νίκης.
Στις φωτογραφίες ο Μαδούρο απεικονίζεται εμφανώς πιο αδύνατος. Παρόλο που οι φωτογραφίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σήμερα (30/8), φέρεται πως τραβήχτηκαν πριν από δύο περίπου μήνες, στις 25 Ιουνίου, βάσει της χρονικής σήμανσης της κάμερας. Δηλαδή μια ημέρα μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα και άφησε πίσω του περισσότερους από 6.500 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους.
«Στέλνω αυτές τις φωτογραφίες ως ένα μικρό δώρο σε όλους εγγονούς και τις εγγονές μου, στα αγόρια και τα κορίτσια, και σε όλους τους ευγενείς ανθρώπους που μας αγαπούν», έγραψε στην ανάρτησή του. «Θέλω να ξέρετε ότι κρατάμε γερά, η καρδιά είναι γεμάτη από την αγάπη σας», συνεχίζει. «Θα μείνουμε δυνατοί, ήρεμοι και αποφασισμένοι: ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός θα προνοήσει. Η Βενεζουέλα θα ξαναγεννηθεί», είπε τέλος επαναλαμβάνοντας το νέο σύνθημα της κυβέρνησης της Βενεζουέλας (Venezuela renacera) μετά τους σεισμούς.
Το μήνυμα αυτό δημοσιοποιείται δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση από τη διάδοχό του, την προσωρινή πρόεδρο, Ντέλσι Ροδρίγκες, μιας «ιστορικής» πετρελαϊκής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα εκμεταλλευτούν κοιτάσματα στη Βενεζουέλα.
Pequeño regalo de amor y esperanza— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026
Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn
Η Ροδρίγκες, που κυβερνά υπό την ισχυρή πίεση της Ουάσινγκτον, δήλωσε το Σάββατο ότι «επέλεξε την οδό της διπλωματίας», ελπίζοντας ότι η Βενεζουέλα θα γίνει μια "ενεργειακή δύναμη".
Ο 63χρονος Μαδούρο και η 69χρονη σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, που αιχμαλωτίστηκαν στο Καράκας κατά τη διάρκεια πολύνεκρης αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης τον Ιανουάριο, οδηγήθηκαν στις ΗΠΑ και είναι εκλειστοι σε φυλακή του Μπρούκλιν, κατηγορούμενοι για εμπορία ναρκωτικών και πυροβόλων όπλων, εγκλήματα που και οι δύο αρνούνται.
Στη φυλακή, ο Μαδούρο δεν έχει πρόσβαση στις εφημερίδες ούτε στο Διαδίκτυο, αλλά του επιτρέπεται να μιλά στο τηλέφωνο με την οικογένειά του και τους δικηγόρους του για περίπου 300 λεπτά τον μήνα, με μέγιστη διάρκεια 15 λεπτά ανά κλήση, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στον Μαδούρο. Ίσως γι αυτό δημοσιεύει τακτικά στο Διαδίκτυο.
Ο γιος του, ο Νικολάς Μαδούρο Γκουέρα, γνωστός και ως "Νικολασίτο", δηλώνει ότι ο πατέρας του είναι καλά στην υγεία του και αφιερώνει τον χρόνο του στη μελέτη της Βίβλου.
Η δίκη κατά του Μαδούρο και της συζύγου του στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσει την 1η Ιουνίου 2027, ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Νέα Υόρκη.
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