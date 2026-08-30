Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Αυστραλή τραυματίστηκε μέτα από αποκόλληση βράχων στο Κλέφτικο της Μήλου
Αυστραλή τραυματίστηκε μέτα από αποκόλληση βράχων στο Κλέφτικο της Μήλου
Η γυναίκα μεταφέρθηκε με τις αισθήσεις της στο λιμάνι της Μήλου και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας του νησιού
Τραυματίστηκε 34χρονη, υπήκοος Αυστραλίας, στην περιοχή «Κλέφτικο», στη νότια Μήλο, έπειτα από αποκόλληση βράχων, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.
Η γυναίκα είχε μεταβεί στην περιοχή με επαγγελματικό τουριστικό σκάφος που πραγματοποιούσε περιήγηση γύρω από το νησί.
Κατά τη διάρκεια θαλάσσιου λουτρού στο «Κλέφτικο», σημειώθηκε αποκόλληση βράχων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.
Η 34χρονη μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της στο λιμάνι της Μήλου και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μήλου για την παροχή ιατρικής περίθαλψης
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