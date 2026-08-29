Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Σεισμός 4 Ρίχτερ σε θαλάσσια περιοχή δυτικά της Χάλκης
Σεισμός 4 Ρίχτερ σε θαλάσσια περιοχή δυτικά της Χάλκης
Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15.3 χιλιόμετρα
Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 15:32 το μεσημέρι του Σαββάτου (29/8) σε θαλάσσια περιοχή δυτικά της Χάλκης.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται τέσσερα χιλιόμετρα δυτικά της Χάλκης. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15.3 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται τέσσερα χιλιόμετρα δυτικά της Χάλκης. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15.3 χιλιόμετρα.
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