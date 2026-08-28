Για άλλες έξι μέρες υπό κράτηση στα κατεχόμενα ο Ρώσος καταζητούμενος για τη δολοφονία Ζαμπούνη
Για άλλες έξι μέρες υπό κράτηση στα κατεχόμενα ο Ρώσος καταζητούμενος για τη δολοφονία Ζαμπούνη
Ο Αλεξέι Σόκπα οδηγήθηκε ενώπιον «δικαστηρίου» στην κατεχόμενη Κερύνεια και αποφασίστηκε παράταση της κράτησης προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες
Ανανεώθηκε από «δικαστήριο» του ψευδοκράτους, για ακόμα έξι ημέρες το διάταγμα κράτησης του 43χρονου Ρώσου Αλεξέι Σόκπα, ο οποίος καταζητείται από τις ελληνικές Αρχές για συμμετοχή στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο.
Ο Σόκπα οδηγήθηκε εκ νέου σήμερα ενώπιον λεγόμενου δικαστηρίου στην κατεχόμενη Κερύνεια, μετά τη λήξη του αρχικού διατάγματος τριήμερης κράτησής του. Το «δικαστήριο» ενέκρινε το αίτημα της λεγόμενης «αστυνομίας» και διέταξε την κράτησή του για έξι επιπλέον ημέρες, προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τουρκοκύπριος αστυνομικός Μπερκάι Σουρμέλιογλου, η έρευνα αφορά παράνομη είσοδο σε στρατιωτική ζώνη, μυστική διέλευση προς τις ελεύθερες περιοχές, επιστροφή στα κατεχόμενα χωρίς άδεια και παράνομη παραμονή.
Οι κατοχικές Αρχές υποστήριξαν ότι πρέπει να ληφθούν επιπλέον καταθέσεις και να εξεταστεί υλικό από κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα, διερευνάται κατά πόσο ο 43χρονος συνδέεται με άλλα αδικήματα που διαπράχθηκαν στα κατεχόμενα.
Ο Σόκπα συνελήφθη στις 24 Αυγούστου στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας, έπειτα από πληροφορία που έφτασε στη λεγόμενη αστυνομία. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η άδεια παραμονής του είχε λήξει στις 31 Ιουλίου 2025 και ότι έκτοτε διέμενε παράνομα στα κατεχόμενα επί 389 ημέρες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κυπριακή Αστυνομία παρουσιάζει η παραδοχή που αποδίδεται στον 43χρονο ότι είχε περάσει παράνομα στις ελεύθερες περιοχές.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε στο «δικαστήριο», ο Σόκπα ισχυρίστηκε ότι εισήλθε κρυφά σε στρατιωτική περιοχή κοντά στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου και από εκεί πέρασε στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Τον Ιούλιο του 2026 φέρεται να ακολούθησε την αντίστροφη διαδρομή και να επέστρεψε στα κατεχόμενα.
Οι κυπριακές Αρχές ενδιαφέρονται να εξακριβώσουν πού διέμενε, με ποιους είχε επαφές και ποια ήταν η δραστηριότητά του κατά το διάστημα που βρισκόταν στις ελεύθερες περιοχές. Ο Σόπκα φέρεται να ανήκει στην λεγόμενη ομάδα Έντικ, ο οποίος έχει συλληφθεί στο Ντουμπάι. Η συγκεκριμένη ομάδα φέρεται να έχει εκτελέσει συμβόλαια θανάτου και στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου και να ελέγχει μέρος των κυκλωμάτων παροχής προστασίας.
Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται σε συνεννόηση για την παράδοση του Σόκπα στην Κυπριακή Δημοκρατία και, στη συνέχεια, την έκδοσή του στην Ελλάδα. Επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει το κατοχικό καθεστώς, δεν μπορεί να ακολουθηθεί τυπική διαδικασία έκδοσης.
Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή του ΟΗΕ για την εγκληματικότητα, μέσω της οποίας έχουν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν παραδόσεις καταζητούμενων υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών. Δεν αποκλείεται, πάντως, οι κατοχικές Αρχές να επιλέξουν την απέλασή του στην Τουρκία ή την παράδοση του στη Ρωσία.
Η Ελληνική Αστυνομία είχε δημοσιοποιήσει την 1η Αυγούστου τα στοιχεία και τη φωτογραφία του Σόκπα, αναφέροντας ότι αναζητείται βάσει εντάλματος σύλληψης ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης για την ανθρωποκτονία που διαπράχθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2024 στον Νέο Κόσμο.
Ο Σόκπα οδηγήθηκε εκ νέου σήμερα ενώπιον λεγόμενου δικαστηρίου στην κατεχόμενη Κερύνεια, μετά τη λήξη του αρχικού διατάγματος τριήμερης κράτησής του. Το «δικαστήριο» ενέκρινε το αίτημα της λεγόμενης «αστυνομίας» και διέταξε την κράτησή του για έξι επιπλέον ημέρες, προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τουρκοκύπριος αστυνομικός Μπερκάι Σουρμέλιογλου, η έρευνα αφορά παράνομη είσοδο σε στρατιωτική ζώνη, μυστική διέλευση προς τις ελεύθερες περιοχές, επιστροφή στα κατεχόμενα χωρίς άδεια και παράνομη παραμονή.
Εξετάζουν κάμερες και επαφές
Οι κατοχικές Αρχές υποστήριξαν ότι πρέπει να ληφθούν επιπλέον καταθέσεις και να εξεταστεί υλικό από κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα, διερευνάται κατά πόσο ο 43χρονος συνδέεται με άλλα αδικήματα που διαπράχθηκαν στα κατεχόμενα.
Ο Σόκπα συνελήφθη στις 24 Αυγούστου στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας, έπειτα από πληροφορία που έφτασε στη λεγόμενη αστυνομία. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η άδεια παραμονής του είχε λήξει στις 31 Ιουλίου 2025 και ότι έκτοτε διέμενε παράνομα στα κατεχόμενα επί 389 ημέρες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κυπριακή Αστυνομία παρουσιάζει η παραδοχή που αποδίδεται στον 43χρονο ότι είχε περάσει παράνομα στις ελεύθερες περιοχές.
Η παράνομη διέλευση στις ελεύθερες περιοχές
Σύμφωνα με τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε στο «δικαστήριο», ο Σόκπα ισχυρίστηκε ότι εισήλθε κρυφά σε στρατιωτική περιοχή κοντά στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου και από εκεί πέρασε στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Τον Ιούλιο του 2026 φέρεται να ακολούθησε την αντίστροφη διαδρομή και να επέστρεψε στα κατεχόμενα.
Οι κυπριακές Αρχές ενδιαφέρονται να εξακριβώσουν πού διέμενε, με ποιους είχε επαφές και ποια ήταν η δραστηριότητά του κατά το διάστημα που βρισκόταν στις ελεύθερες περιοχές. Ο Σόπκα φέρεται να ανήκει στην λεγόμενη ομάδα Έντικ, ο οποίος έχει συλληφθεί στο Ντουμπάι. Η συγκεκριμένη ομάδα φέρεται να έχει εκτελέσει συμβόλαια θανάτου και στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου και να ελέγχει μέρος των κυκλωμάτων παροχής προστασίας.
Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται σε συνεννόηση για την παράδοση του Σόκπα στην Κυπριακή Δημοκρατία και, στη συνέχεια, την έκδοσή του στην Ελλάδα. Επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει το κατοχικό καθεστώς, δεν μπορεί να ακολουθηθεί τυπική διαδικασία έκδοσης.
Προσπάθειες για παράδοσή του
Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή του ΟΗΕ για την εγκληματικότητα, μέσω της οποίας έχουν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν παραδόσεις καταζητούμενων υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών. Δεν αποκλείεται, πάντως, οι κατοχικές Αρχές να επιλέξουν την απέλασή του στην Τουρκία ή την παράδοση του στη Ρωσία.
Η Ελληνική Αστυνομία είχε δημοσιοποιήσει την 1η Αυγούστου τα στοιχεία και τη φωτογραφία του Σόκπα, αναφέροντας ότι αναζητείται βάσει εντάλματος σύλληψης ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης για την ανθρωποκτονία που διαπράχθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2024 στον Νέο Κόσμο.
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