Έφοδοι σε σφραγισμένους οίκους ανοχής στην Αθήνα, 25 συλλήψεις
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Έφοδοι σε σφραγισμένους οίκους ανοχής στην Αθήνα, 25 συλλήψεις

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.870,50 ευρώ και έξι καταγραφικά μηχανήματα επιτήρησης χώρων

Έφοδοι σε σφραγισμένους οίκους ανοχής στην Αθήνα, 25 συλλήψεις
Σε 25 συλλήψεις στην Αθήνα προχώρησαν αστυνομικοί της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος, στα πλαίσια επιχείρησης με σκοπό τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Πρόκειται για 25 γυναίκες (19 αλλοδαπές και 6 ημεδαπές), οι οποίες κατελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος καταπολέμησης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, να απασχολούνται σε χώρους, οι οποίοι είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη, έπειτα από σχετικές αποφάσεις του Δήμου Αθηναίων.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε πέντε οίκους ανοχής, σε έναν οίκο ανοχής που λειτουργούσε με το πρόσχημα παροχής υπηρεσιών μασάζ, καθώς και σε ένα κέντρο διασκέδασης που όμως δεν διαπιστώθηκαν σχετικές παραβάσεις.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 2.870,50 ευρώ, καθώς και έξι καταγραφικά μηχανήματα επιτήρησης χώρων.

Οι συλληφθείσες, με τη σε βάρος τους δικογραφία για κατά περίπτωση παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή, οδηγήθηκαν αρμοδίως.

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