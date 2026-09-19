Αποθήκη - «καβάτζα» κλεμμένων ηλεκτρονικών συσκευών εντόπισε η Άμεση Δράση στον Άγιο Παντελεήμονα, βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛ.ΑΣ Συλλήψεις Άγιος Παντελεήμονας

Αποθήκη - «καβάτζα» κλεμμένων ηλεκτρονικών συσκευών εντόπισε η Άμεση Δράση στον Άγιο Παντελεήμονα, βίντεο

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, 49 και 61 ετών - Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν 11 κινητά τηλέφωνα, 22 κάμερες κινητών τηλεφώνων και 5 φορητοί υπολογιστές

Αποθήκη - «καβάτζα» κλεμμένων ηλεκτρονικών συσκευών εντόπισε η Άμεση Δράση στον Άγιο Παντελεήμονα, βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο αλλοδαποί, 49 και 61 ετών, συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ καθώς εντοπίστηκαν στην περιοχή του Αγίου Πεντελεήμονα να κρύβουν σε αποθήκη-«καβάτζα» κλεμμένες ηλεκτρονικές συσκευές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την ΕΛ.ΑΣ, αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης που διερευνούσαν υπόθεση κλοπής ηλεκτρονικής συσκευής, εντόπισαν ότι το σήμα ερχόταν από τη συγκεκριμένη αποθήκη στον 'Αγιο Παντελεήμονα.

Στον έλεγχο που έκαναν στην αποθήκη-«καβάτζα» των δύο κατηγορουμένων, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:11- κινητά τηλέφωνα, 22 κάμερες κινητών τηλεφώνων, 5 φορητοί υπολογιστές, 3 μπαταρίες κινητών τηλεφώνων, φορητή ταμπλέτα, ασύρματα ακουστικά κινητού τηλεφώνου, μηχάνημα για ανάγνωση εγκεφάλου κινητών τηλεφώνων, πλήθος εργαλείων και εξαρτημάτων επεξεργασίας κινητών τηλεφώνων, 9.200 ευρώ, πιστόλι θερμού αέρα, ακόμη και drone.

Έλεγχος από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης σε αποθήκη που κρίθηκε ύποπτη


Παράλληλα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αποστακτήρας, μποτίλια υγραερίου και μπιτόνι με αλκοόλ, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την παράνομη παρασκευή αλκοόλ.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία για -κατά περίπτωση- αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.


Αποθήκη - «καβάτζα» κλεμμένων ηλεκτρονικών συσκευών εντόπισε η Άμεση Δράση στον Άγιο Παντελεήμονα, βίντεο
Αποθήκη - «καβάτζα» κλεμμένων ηλεκτρονικών συσκευών εντόπισε η Άμεση Δράση στον Άγιο Παντελεήμονα, βίντεο
Αποθήκη - «καβάτζα» κλεμμένων ηλεκτρονικών συσκευών εντόπισε η Άμεση Δράση στον Άγιο Παντελεήμονα, βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η μουσική γίνεται μνημείο της μνήμης;

Υπάρχουν μουσικά έργα που δεν γράφτηκαν μόνο για να ακουστούν. Έργα που γεννήθηκαν μέσα από τον πόλεμο και την απώλεια και κράτησαν ζωντανή τη μνήμη μιας ολόκληρης εποχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης