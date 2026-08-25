Στα κατεχόμενα ο καταζητούμενος για τη δολοφονία Ζαμπούνη

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς ο 43χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι τον περασμένο Ιούλιο πέρασε παράνομα από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές και μετά επέστρεψε κοντά στη Λευκωσία





Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την







Εντοπίστηκε στον Άγιο Αμβρόσιο Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά δημοσιεύματα, ο Σόκπα εντοπίστηκε στις 24 Αυγούστου στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο της επαρχίας Κερύνειας, έπειτα από πληροφορία που έφθασε στην τουρκοκυπριακή «αστυνομία».



Αρχικά τέθηκε υπό κράτηση επειδή διαπιστώθηκε ότι διέμενε στα κατεχόμενα χωρίς άδεια. Όπως αναφέρθηκε ενώπιον του λεγόμενου επαρχιακού δικαστηρίου Κερύνειας, η άδεια παραμονής του είχε λήξει στις 31 Ιουλίου 2025 και έκτοτε βρισκόταν παράνομα στην κατεχόμενη περιοχή για 389 ημέρες.







Εναντίον του διερευνώνται, σε πρώτη φάση, αδικήματα που αφορούν την παράνομη παραμονή, την είσοδο σε στρατιωτική περιοχή και την παράνομη διέλευση προς τις ελεύθερες περιοχές. Του επιβλήθηκε τριήμερη κράτηση, προκειμένου να διερευνηθούν οι κινήσεις του και το ενδεχόμενο εμπλοκής του σε άλλα αδικήματα.



Καταζητείται από την ΕΛ.ΑΣ. Η Ελληνική Αστυνομία είχε δώσει στη δημοσιότητα την 1η Αυγούστου τα στοιχεία και τη φωτογραφία του, έπειτα από διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.



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Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. τον περιγράφει ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης και αναφέρει ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων του κρίθηκε απαραίτητη για την εκτέλεση του εντάλματος και τη διερεύνηση άλλων παρόμοιων εγκλημάτων στα οποία ενδέχεται να εμπλέκεται.



Δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν ήδη αρχίσει επαφές για την παράδοσή του στις ελληνικές Αρχές. Η διαδικασία περιπλέκεται από το γεγονός ότι κρατείται στα κατεχόμενα, όπου δεν υπάρχει αναγνωρισμένη δικαστική και αστυνομική αρχή με την οποία η Ελλάδα να μπορεί να ακολουθήσει τη συνήθη διαδικασία εκτέλεσης εντάλματος.



Η εκτέλεση με τους 97 κάλυκες Ο 44χρονος Βαγγέλης Ζαμπούνης δολοφονήθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024, έξω από πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε στη συμβολή των οδών Φραντζή και Ηλία Ηλιού στον Νέο Κόσμο.



Στα κατεχόμενα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 43χρονος Ρώσος Αλεξέι Σόκπα, ο οποίος καταζητείται από τις ελληνικές Αρχές για την υπόθεση της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη , τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο.Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Κυπριακή Δημοκρατία , καθώς ο 43χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι τον περασμένο Ιούλιο πέρασε παράνομα από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές και στη συνέχεια επέστρεψε, ακολουθώντας την ίδια διαδρομή μέσω της περιοχής της κατεχόμενης Τύμπου, κοντά στη Λευκωσία Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πόσο χρόνο παρέμεινε στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, πού κινήθηκε, με ποιους συναντήθηκε και ποιος ήταν ο σκοπός της παρουσίας του.Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά δημοσιεύματα, ο Σόκπα εντοπίστηκε στις 24 Αυγούστου στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο της επαρχίας Κερύνειας, έπειτα από πληροφορία που έφθασε στην τουρκοκυπριακή «αστυνομία».Αρχικά τέθηκε υπό κράτηση επειδή διαπιστώθηκε ότι διέμενε στα κατεχόμενα χωρίς άδεια. Όπως αναφέρθηκε ενώπιον του λεγόμενου επαρχιακού δικαστηρίου Κερύνειας, η άδεια παραμονής του είχε λήξει στις 31 Ιουλίου 2025 και έκτοτε βρισκόταν παράνομα στην κατεχόμενη περιοχή για 389 ημέρες.Κατά την ανάκριση φέρεται να ανέφερε ότι εισήλθε κρυφά σε στρατιωτική απαγορευμένη περιοχή κοντά στην Τύμπου, πέρασε στις ελεύθερες περιοχές και επέστρεψε στα κατεχόμενα τον Ιούλιο του 2026 από το ίδιο σημείο.Εναντίον του διερευνώνται, σε πρώτη φάση, αδικήματα που αφορούν την παράνομη παραμονή, την είσοδο σε στρατιωτική περιοχή και την παράνομη διέλευση προς τις ελεύθερες περιοχές. Του επιβλήθηκε τριήμερη κράτηση, προκειμένου να διερευνηθούν οι κινήσεις του και το ενδεχόμενο εμπλοκής του σε άλλα αδικήματα.Η Ελληνική Αστυνομία είχε δώσει στη δημοσιότητα την 1η Αυγούστου τα στοιχεία και τη φωτογραφία του, έπειτα από διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.Πρόκειται για τον Αλεξέι Σόκπα, του Αρκάντι και της Ναδέζντα, ο οποίος γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου 1983 στη Ρωσία. Σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία που διαπράχθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2024 στον Νέο Κόσμο.Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. τον περιγράφει ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης και αναφέρει ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων του κρίθηκε απαραίτητη για την εκτέλεση του εντάλματος και τη διερεύνηση άλλων παρόμοιων εγκλημάτων στα οποία ενδέχεται να εμπλέκεται.Δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν ήδη αρχίσει επαφές για την παράδοσή του στις ελληνικές Αρχές. Η διαδικασία περιπλέκεται από το γεγονός ότι κρατείται στα κατεχόμενα, όπου δεν υπάρχει αναγνωρισμένη δικαστική και αστυνομική αρχή με την οποία η Ελλάδα να μπορεί να ακολουθήσει τη συνήθη διαδικασία εκτέλεσης εντάλματος.Ο 44χρονος Βαγγέλης Ζαμπούνης δολοφονήθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024, έξω από πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε στη συμβολή των οδών Φραντζή και Ηλία Ηλιού στον Νέο Κόσμο.

Οι δράστες πλησίασαν το αυτοκίνητό του και άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ. Στον χώρο εντοπίστηκαν 97 κάλυκες, ενώ ένας από τους εκτελεστές άνοιξε την πόρτα του οχήματος και πυροβόλησε το θύμα με πιστόλι. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε αργότερα καμένο στη λεωφόρο Αθηνών.



Ο Ζαμπούνης ήταν γνωστός στις ελληνικές Αρχές και είχε απασχολήσει έρευνες για τη δράση ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος. Το 2018 είχε επιζήσει από προηγούμενη απόπειρα δολοφονίας στον Πειραιά.



Η εκτέλεσή του συνδέθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. με τον πόλεμο μεταξύ εγκληματικών ομάδων για τον έλεγχο παράνομων δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.