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Συνελήφθη 14χρονος που ξυλοκόπησε άγρια συμμαθητή του στα Βριλήσσια και τον τραυμάτισε σοβαρά
Συνελήφθη 14χρονος που ξυλοκόπησε άγρια συμμαθητή του στα Βριλήσσια και τον τραυμάτισε σοβαρά
Ο πατέρας του θύματος υπέβαλε σήμερα μήνυση - Για το περιστατικό η Αστυνομία συνέλαβε τον 14χρονο και τη μητέρα του, η οποία αφέθηκε ελεύθερη, με προφορική εντολή εισαγγελέα
Άγριο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (18/9) στα Βριλήσσια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 14χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε και κλώτσησε έναν συμμαθητή του, με αποτέλεσμα εκείνος να τραυματιστεί σοβαρά. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Για το περιστατικό η Αστυνομία συνέλαβε τον 14χρονο και τη μητέρα του, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.
Ο νεαρός αναμένεται να περάσει αύριο αυτόφωρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 14χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε και κλώτσησε έναν συμμαθητή του, με αποτέλεσμα εκείνος να τραυματιστεί σοβαρά. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Για το περιστατικό η Αστυνομία συνέλαβε τον 14χρονο και τη μητέρα του, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.
Ο νεαρός αναμένεται να περάσει αύριο αυτόφωρο.
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