Επιχείρηση διάσωσης 34χρονου στον Όλυμπο - Μεταφέρθηκε με ασφάλεια και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ
ΕΛΛΑΔΑ
Όλυμπος Πυροσβεστική ΕΜΑΚ

Επιχείρηση διάσωσης 34χρονου στον Όλυμπο - Μεταφέρθηκε με ασφάλεια και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ

Στην επιχείρηση συμμετείχαν  11 πυροσβέστες, με τρία πυροσβεστικά οχήματα, από τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ

Επιχείρηση διάσωσης 34χρονου στον Όλυμπο - Μεταφέρθηκε με ασφάλεια και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ
Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής στον Όλυμπο για την παροχή βοήθειας σε έναν 34χρονο αλλοδαπό, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο, πλησίον της θέσης «Σπηλιά Ιθακήσιου».

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:00, έπειτα από κλήση στο 112. Ακολούθησε άμεσος γεωεντοπισμός του άνδρα και κινητοποιήθηκαν συνολικά 11 πυροσβέστες, με τρία πυροσβεστικά οχήματα, από τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ, καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 34χρονο τραυματισμένο  και προσέγγισαν το σημείο, χρησιμοποιώντας τον απαραίτητο ορειβατικό εξοπλισμό. Στη συνέχεια, τον μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, με την ασφαλή μεταφορά του τραυματία για την παροχή της απαιτούμενης ιατρικής φροντίδας.

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