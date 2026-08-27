Σύλληψη άνδρα για την πυρκαγιά στο Βίκι της Χίου, υπό έλεγχο η φωτιά
Σύλληψη άνδρα για την πυρκαγιά στο Βίκι της Χίου, υπό έλεγχο η φωτιά
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, εναέρια μέσα και εθελοντές συνέβαλαν στην κατάσβεση
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 27 Αυγούστου στην περιοχή Βίκι της Χίου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τη σχέση του με την εκδήλωση της φωτιάς. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:15 το πρωί, αρχικά σε αγροτική περιοχή, και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική και δύσβατη έκταση κάτω από το Ορειβατικό Καταφύγιο στο Βίκι.
Σύμφωνα με το alithia.gr, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εναέριων μέσων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 14:00.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εναέρια μέσα και εθελοντές, ενώ καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξαν και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι.
Παράλληλα, ένας πυροσβέστης που συμμετείχε στην κατάσβεση μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Καρδαμύλων για την παροχή πρώτων βοηθειών, μετά από δάγκωμα μέλισσας.
Ισχυρές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή για την επιτήρηση του σημείου και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τη σχέση του με την εκδήλωση της φωτιάς. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:15 το πρωί, αρχικά σε αγροτική περιοχή, και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική και δύσβατη έκταση κάτω από το Ορειβατικό Καταφύγιο στο Βίκι.
Σύμφωνα με το alithia.gr, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εναέριων μέσων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 14:00.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εναέρια μέσα και εθελοντές, ενώ καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξαν και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι.
Παράλληλα, ένας πυροσβέστης που συμμετείχε στην κατάσβεση μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Καρδαμύλων για την παροχή πρώτων βοηθειών, μετά από δάγκωμα μέλισσας.
Ισχυρές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή για την επιτήρηση του σημείου και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.
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