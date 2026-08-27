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Τραυματισμός 36χρονης τουρίστριας ενώ έκανε jet ski στη Χαλκιδική
Τραυματισμός 36χρονης τουρίστριας ενώ έκανε jet ski στη Χαλκιδική
Συνελήφθη ο 53χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης
Μία γυναίκα από τη Σερβία τραυματίστηκε, χθες το απόγευμα, ενώ έκανε jet ski στη θαλάσσια περιοχή Γλαρόκαβου του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.
Η 36χρονη τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση στη θάλασσα κατά τη διάρκεια χειρισμών του jet ski, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της. Στη γυναίκα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον σύζυγό της και τον υπεύθυνο της επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου, όπου παραμένει για εξετάσεις.
Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 53χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης, για παράβαση των άρθρων 306 «Έκθεση» και 314 «Σωματική βλάβη από αμέλεια» του Π.Κ., καθώς εκμίσθωσε το θαλάσσιο μοτοποδήλατο στην 36χρονη, χωρίς εκείνη να κατέχει την απαιτούμενη άδεια χειρισμού ταχυπλόου σκάφους.
Η 36χρονη τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση στη θάλασσα κατά τη διάρκεια χειρισμών του jet ski, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της. Στη γυναίκα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον σύζυγό της και τον υπεύθυνο της επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου, όπου παραμένει για εξετάσεις.
Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 53χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης, για παράβαση των άρθρων 306 «Έκθεση» και 314 «Σωματική βλάβη από αμέλεια» του Π.Κ., καθώς εκμίσθωσε το θαλάσσιο μοτοποδήλατο στην 36χρονη, χωρίς εκείνη να κατέχει την απαιτούμενη άδεια χειρισμού ταχυπλόου σκάφους.
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