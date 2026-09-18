H αρχηγός των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον, πήρε εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης στη Σουηδία
H αρχηγός των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον, πήρε εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης στη Σουηδία
Αναλαμβάνω αυτή την αποστολή με μεγάλη ταπεινότητα και θα εργαστώ εποικοδομητικά για τον σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης, δήλωσε η 59χρονη πολιτικός σε ανάρτησή της στο Instagram
Η πρόεδρος του σουηδικού κοινοβουλίου ανέθεσε σήμερα στην επικεφαλής της αντιπολίτευσης και αρχηγό των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον, την εντολή να διερευνήσει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, μετά τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, έπειτα από τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, όπως αναφέρει η lemonde.fr.
Η Άντερσον, η οποία είχε διατελέσει πρωθυπουργός της Σουηδίας την περίοδο 2021-2022 και ήταν η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε το αξίωμα στην ιστορία της χώρας, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια δύσκολη πολιτική αποστολή: να καταφέρει να ενώσει ένα αριστερό μπλοκ που παραμένει διχασμένο εξαιτίας σημαντικών ιδεολογικών διαφορών.
«Αναλαμβάνω αυτή την αποστολή με μεγάλη ταπεινότητα και θα εργαστώ εποικοδομητικά για τον σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης», δήλωσε η 59χρονη πολιτικός σε ανάρτησή της στο Instagram.
Η Άντερσον πρόσθεσε ότι στόχος της είναι να ηγηθεί μιας κυβέρνησης που θα υλοποιήσει τη νέα κατεύθυνση που, όπως ανέφερε, επέλεξε ο σουηδικός λαός στις εκλογές, «μια κατεύθυνση που θα οδηγήσει τη Σουηδία μπροστά και θα διατηρήσει την ενότητα της χώρας».
Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών αναμένεται να ξεκινήσει προσπάθειες για τη δημιουργία κυβέρνησης με τη συμμετοχή των τριών άλλων κομμάτων του αριστερού χώρου: του Σοσιαλιστικού Αριστερού Κόμματος, του φιλελεύθερου Κεντρώου Κόμματος και των Πρασίνων.
Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις χαρακτηρίζονται περίπλοκες, καθώς το Κεντρώο Κόμμα έχει δηλώσει ότι θα αντιταχθεί σε μια κυβέρνηση στην οποία το Αριστερό Κόμμα θα έχει υπουργικές θέσεις. Από την πλευρά του, το Αριστερό Κόμμα έχει ξεκαθαρίσει ότι θα στηρίξει μόνο μια κυβέρνηση της αριστερής πτέρυγας στην οποία θα συμμετέχει και το ίδιο.
Μετά τις εκλογές της Κυριακής, τα τέσσερα κόμματα της αριστεράς διαθέτουν οριακή πλειοψηφία τριών εδρών στο σουηδικό κοινοβούλιο των 349 εδρών έναντι της δεξιάς συμμαχίας του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον, στην οποία συμμετέχουν και οι Σουηδοί Δημοκράτες, κόμμα με αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική.
Ο πρόεδρος της Βουλής, Αντρέας Νόρλεν, ανακοίνωσε ότι η Μαντλένα Άντερσον θα πρέπει να παρουσιάσει την πρόοδο των διαπραγματεύσεών της στις 28 Σεπτεμβρίου, όταν θα συγκληθεί για πρώτη φορά το νέο κοινοβούλιο και θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρός του.
Σε περίπτωση που η προσπάθειά της αποτύχει, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον θα έχει τη δυνατότητα να επιχειρήσει τον σχηματισμό κυβέρνησης και τη συγκέντρωση της απαιτούμενης πλειοψηφίας.
Η Σουηδία έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν μεγάλες δυσκολίες στον σχηματισμό κυβερνήσεων. Μετά τις εκλογές του 2022 χρειάστηκαν 37 ημέρες για να υπάρξει συμφωνία, ενώ το 2018 η διαδικασία διήρκεσε 134 ημέρες, καθώς τα κόμματα αδυνατούσαν να καταλήξουν σε έναν σταθερό κυβερνητικό συνασπισμό.
Η Άντερσον, η οποία είχε διατελέσει πρωθυπουργός της Σουηδίας την περίοδο 2021-2022 και ήταν η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε το αξίωμα στην ιστορία της χώρας, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια δύσκολη πολιτική αποστολή: να καταφέρει να ενώσει ένα αριστερό μπλοκ που παραμένει διχασμένο εξαιτίας σημαντικών ιδεολογικών διαφορών.
«Αναλαμβάνω αυτή την αποστολή με μεγάλη ταπεινότητα και θα εργαστώ εποικοδομητικά για τον σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης», δήλωσε η 59χρονη πολιτικός σε ανάρτησή της στο Instagram.
Speaker of Sweden's parliament Andreas Norlen says he has asked opposition leader Magdalena Andersson of Social Democrats to explore formation of new government following Sunday's centre-left election victory pic.twitter.com/ZhAwQV9EHx— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 18, 2026
Η Άντερσον πρόσθεσε ότι στόχος της είναι να ηγηθεί μιας κυβέρνησης που θα υλοποιήσει τη νέα κατεύθυνση που, όπως ανέφερε, επέλεξε ο σουηδικός λαός στις εκλογές, «μια κατεύθυνση που θα οδηγήσει τη Σουηδία μπροστά και θα διατηρήσει την ενότητα της χώρας».
Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών αναμένεται να ξεκινήσει προσπάθειες για τη δημιουργία κυβέρνησης με τη συμμετοχή των τριών άλλων κομμάτων του αριστερού χώρου: του Σοσιαλιστικού Αριστερού Κόμματος, του φιλελεύθερου Κεντρώου Κόμματος και των Πρασίνων.
Η δύσκολη ισορροπία με τα κόμματα της αριστεράς
Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις χαρακτηρίζονται περίπλοκες, καθώς το Κεντρώο Κόμμα έχει δηλώσει ότι θα αντιταχθεί σε μια κυβέρνηση στην οποία το Αριστερό Κόμμα θα έχει υπουργικές θέσεις. Από την πλευρά του, το Αριστερό Κόμμα έχει ξεκαθαρίσει ότι θα στηρίξει μόνο μια κυβέρνηση της αριστερής πτέρυγας στην οποία θα συμμετέχει και το ίδιο.
Μετά τις εκλογές της Κυριακής, τα τέσσερα κόμματα της αριστεράς διαθέτουν οριακή πλειοψηφία τριών εδρών στο σουηδικό κοινοβούλιο των 349 εδρών έναντι της δεξιάς συμμαχίας του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον, στην οποία συμμετέχουν και οι Σουηδοί Δημοκράτες, κόμμα με αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική.
Ο πρόεδρος της Βουλής, Αντρέας Νόρλεν, ανακοίνωσε ότι η Μαντλένα Άντερσον θα πρέπει να παρουσιάσει την πρόοδο των διαπραγματεύσεών της στις 28 Σεπτεμβρίου, όταν θα συγκληθεί για πρώτη φορά το νέο κοινοβούλιο και θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρός του.
Η προθεσμία της Άντερσον και το ενδεχόμενο επιστροφής Κρίστερσον
Σε περίπτωση που η προσπάθειά της αποτύχει, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον θα έχει τη δυνατότητα να επιχειρήσει τον σχηματισμό κυβέρνησης και τη συγκέντρωση της απαιτούμενης πλειοψηφίας.
Η Σουηδία έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν μεγάλες δυσκολίες στον σχηματισμό κυβερνήσεων. Μετά τις εκλογές του 2022 χρειάστηκαν 37 ημέρες για να υπάρξει συμφωνία, ενώ το 2018 η διαδικασία διήρκεσε 134 ημέρες, καθώς τα κόμματα αδυνατούσαν να καταλήξουν σε έναν σταθερό κυβερνητικό συνασπισμό.
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