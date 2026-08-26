Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν σε πολυσύχναστο σημείο στην Πετρούπολη, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Αγριογούρουνα Πετρούπολη

Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν σε πολυσύχναστο σημείο στην Πετρούπολη, δείτε βίντεο

Μια οικογένεια αγριογούρουνων φαίνεται πως αναζητούσε τροφή

Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν σε πολυσύχναστο σημείο στην Πετρούπολη, δείτε βίντεο
Όλο και συχνότερες είναι πλέον οι εμφανίσεις αγριογούρουνων μέσα ή πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές της Αττικής, με τα ζώα να φτάνουν ακόμη και σε σημεία με αυξημένη κίνηση.

Χαρακτηριστικό είναι βίντεο που αναρτήθηκε πριν από λίγες ώρες στα social media και καταγράφει μια οικογένεια αγριογούρουνων στην Πετρούπολη. Στα πλάνα φαίνονται τα ζώα να κινούνται στην περιοχή και να αναζητούν τροφή κοντά στη γνωστή καφετέρια «Tera Petra», σε ένα σημείο που συγκεντρώνει καθημερινά αρκετό κόσμο.

Η παρουσία τους προκάλεσε την έκπληξη όσων τα αντίκρισαν, καθώς τα αγριογούρουνα φαίνεται να κινούνται χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία, ψάχνοντας για τροφή.

Δείτε το βίντεο:
@maria.mas05

♬ Funny animals - ANK

Οι εμφανίσεις αγριογούρουνων σε κατοικημένες περιοχές έχουν γίνει συχνότερες τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε ορεινούς όγκους και εκτάσεις φυσικής βλάστησης.

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