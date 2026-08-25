Ρεκόρ πυρκαγιών στους δρόμους: Γιατί λαμπαδιάζουν τα αυτοκίνητα της Ελλάδας

Οι εικόνες επαναλαμβάνονται πλέον ανησυχητικά συχνά. Ένα αυτοκίνητο κινείται κανονικά σε εθνική οδό ή κεντρική λεωφόρο, εμφανίζεται καπνός από το εμπρός ή το κάτω μέρος του και μέσα σε λίγα λεπτά ολόκληρο το όχημα τυλίγεται στις φλόγες.

Ο οδηγός και οι επιβάτες, αν αντιληφθούν εγκαίρως τι συμβαίνει, προλαβαίνουν να απομακρυνθούν. Πίσω τους, όμως, κλείνουν λωρίδες κυκλοφορίας, σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων και κινητοποιούνται Πυροσβεστική, Τροχαία, ασθενοφόρα και συνεργεία απομάκρυνσης. Σε αρκετές περιπτώσεις η φωτιά μεταδίδεται στα ξερά χόρτα του πρανούς, μετατρέποντας μια μηχανική βλάβη σε πιθανή αγροτοδασική πυρκαγιά.

Δεν πρόκειται μόνο για την εντύπωση που δημιουργούν τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανάλυση των δεδομένων της Πυροσβεστικής δείχνει ότι το 2025 καταγράφηκαν 1.616 αστικές πυρκαγιές στην κατηγορία «Αυτοκίνητα». Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίδοση στη διαθέσιμη σειρά...







ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ





