Wall Street: Ανοδος με Nvidia και Brent στο επίκεντρο – Στήριξη και από τα ομόλογα

Η τεχνολογία επανέφερε τη Wall Street σε θετικό έδαφος, με τη Nvidia να ανακάμπτει πριν από τα κρίσιμα αποτελέσματα της Τετάρτης, ενώ η πτώση του Brent και των αποδόσεων των ομολόγων πρόσφερε ανάσες ενόψει PCE και Τζάκσον Χολ