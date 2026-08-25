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Φωτιά στην περιοχή Άγιοι Δέκα στο Ηράκλειο Κρήτης, στάλθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα
Φωτιά στην περιοχή Άγιοι Δέκα στο Ηράκλειο Κρήτης, στάλθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 4 ελικόπτερα
UPD:
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (25/08) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Άγιοι Δέκα στον δήμο Γόρτυνας στο Ηράκλειο της Κρήτης, βόρεια του οικισμού.
Στάλθηκε μήνυμα 112 ώστε οι πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η πυρκαγιά βρίσκεται σε αγροτοδασική έκταση.
Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 4 ελικόπτερα για την κατάσβεσή της.
Στάλθηκε μήνυμα 112 ώστε οι πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιοι_Δέκα της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η πυρκαγιά βρίσκεται σε αγροτοδασική έκταση.
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι Δέκα, Ηρακλείου Κρήτης.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026
Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 4 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 4 ελικόπτερα για την κατάσβεσή της.
UPD:
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