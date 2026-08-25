Φωτιά στην περιοχή Άγιοι Δέκα στο Ηράκλειο Κρήτης, στάλθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Γόρτυνα

Φωτιά στην περιοχή Άγιοι Δέκα στο Ηράκλειο Κρήτης, στάλθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν  25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 4 ελικόπτερα

Φωτιά στην περιοχή Άγιοι Δέκα στο Ηράκλειο Κρήτης, στάλθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα
UPD:
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (25/08) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Άγιοι Δέκα στον δήμο Γόρτυνας στο Ηράκλειο της Κρήτης, βόρεια του οικισμού.

Στάλθηκε μήνυμα 112 ώστε οι πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.



Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η πυρκαγιά βρίσκεται σε αγροτοδασική έκταση.


Επιχειρούν  25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 4 ελικόπτερα για την κατάσβεσή της.
UPD:

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