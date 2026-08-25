Ανασύρθηκε 67χρονη χωρίς τις αισθήσεις της από παραλία στο κάτω Κουφονήσι
ΕΛΛΑΔΑ
Κουφονήσι Λουόμενη ΕΚΑΒ

Ανασύρθηκε 67χρονη χωρίς τις αισθήσεις της από παραλία στο κάτω Κουφονήσι

Η γυναίκα επέβαινε σε επιβατηγό τουριστικό πλοίο, μεταφέρθηκε με ταχύπλοο σκάφος στο λιμάνι του άνω Κουφονησίου και με το ΕΚΑΒ έφτασε στο κέντρο υγείας

Ανασύρθηκε 67χρονη χωρίς τις αισθήσεις της από παραλία στο κάτω Κουφονήσι
Ανασύρθηκε 67χρονη αλλοδαπή λουόμενη, χωρίς τις αισθήσεις της από θαλάσσια περιοχή στο κάτω Κουφονήσι.

Η γυναίκα επέβαινε σε επιβατηγό τουριστικό πλοίο και μεταφέρθηκε με ταχύπλοο σκάφος στο λιμάνι του άνω Κουφονησίου. Στη συνέχεια την παρέλαβε το ΕΚΑΒ το οποίο την μετέφερε στο κέντρο υγείας του νησιού.

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