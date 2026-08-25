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Σωρεία προστίμων μέσα στα πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ
Σωρεία προστίμων μέσα στα πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ
Στο στόχαστρο συμβατικά αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, αλλά και ηλεκτρικά ή plug-in υβριδικά που καταλαμβάνουν τις ειδικές θέσεις χωρίς να φορτίζουν. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται ακόμη και σε κλειστά και υπόγεια πάρκινγκ.
UPD:
Σωρεία κλήσεων καταγράφεται το τελευταίο διάστημα μέσα στα πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ, με τους ελέγχους να επικεντρώνονται στα οχήματα που καταλαμβάνουν παράνομα τις ειδικά διαμορφωμένες θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Το φαινόμενο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, καθώς οδηγοί συμβατικών αυτοκινήτων αφήνουν τα οχήματά τους μπροστά από τους φορτιστές, συνήθως επειδή οι συγκεκριμένες θέσεις βρίσκονται κοντά στην είσοδο του καταστήματος. Δεν λείπουν, όμως, και οι οδηγοί ηλεκτρικών ή plug-in υβριδικών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν τις θέσεις ως απλό πάρκινγκ, χωρίς να έχουν
δειτε εδω
UPD:
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