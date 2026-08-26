Πετρέλαιο: Τρίτη ημέρα πτώσης με φόντο τις συνομιλίες Ιράν – Βουτιά 2,5% για το Brent στα 86 δολάρια

Απώλειες σχεδόν 9% μέσα στην εβδομάδα για το Brent με φόντο τις συνομιλίες για προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο και μόνιμη λύση στο Ιράν εντός 30 έως 60 ημερών