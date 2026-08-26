Ξαναγράφονται οι λογαριασμοί στα κόκκινα δάνεια – Τον Σεπτέμβριο τα νέα business plans του Ηρακλή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σχέδιο Ηρακλής Νόμος Κατσέλη Servicers Τράπεζες

Ξαναγράφονται οι λογαριασμοί στα κόκκινα δάνεια – Τον Σεπτέμβριο τα νέα business plans του Ηρακλή

Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο έχουν πάρει παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο μετατροπής των συμβάσεων σε ευρώ - Οι στόχοι έχουν επιτευχθεί κατά 60% - Ωστόσο οι εκτιμήσεις λένε πως θα δοθεί περαιτέρω παράταση

Ξαναγράφονται οι λογαριασμοί στα κόκκινα δάνεια – Τον Σεπτέμβριο τα νέα business plans του Ηρακλή
Ειρήνη Σακελλάρη
3 ΣΧΟΛΙΑ

Εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται να είναι έτοιμες οι αναθεωρήσεις των business plans των τιτλοποιήσεων του «Ηρακλή», με την επίπτωση από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη να περνά πλέον από τη θεωρία στα μοντέλα των servicers και των τραπεζών.

Η κατά γενική ομολογία εκτίμηση της αναθεώρησης είναι πως τελικώς η αναθεώρηση αυτή δεν πρόκειται να πλήξει τις senior τιτλοποιήσεις που θα επέφερε την ανάγκη χρήσης των εγγυήσεων του Δημοσίου.

Η απόφαση για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων μειώνει πάντως τις αναμενόμενες ανακτήσεις από τα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια και υποχρεώνει την αγορά να επανεξετάσει τις παραδοχές πάνω στις οποίες είχαν στηριχθεί οι αρχικοί σχεδιασμοί. Ήδη οι πρώτες εκτιμήσεις των servicers τοποθετούν την επίπτωση κάτω από 400 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα δηλαδή από το worst case scenario των 1,1 δισ. ευρώ που είχε προβλέψει η μελέτη της KPMG πριν γίνουν όμως γνωστά τα δεδομένα.

Το ενδιαφέρον πλέον βρίσκεται στο τι θα δείξουν τα επικαιροποιημένα μοντέλα: πόσο θα μειωθούν οι ανακτήσεις, σε ποιες τιτλοποιήσεις εντοπίζεται η μεγαλύτερη πίεση και αν η αλλαγή των cash flows δημιουργεί πρόσθετη πίεση στις κρατικές εγγυήσεις του «Ηρακλή».

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr

Ειρήνη Σακελλάρη
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης