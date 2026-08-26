Ξαναγράφονται οι λογαριασμοί στα κόκκινα δάνεια – Τον Σεπτέμβριο τα νέα business plans του Ηρακλή

Εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται να είναι έτοιμες οι αναθεωρήσεις των business plans των τιτλοποιήσεων του «Ηρακλή», με την επίπτωση από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη να περνά πλέον από τη θεωρία στα μοντέλα των servicers και των τραπεζών.



Η κατά γενική ομολογία εκτίμηση της αναθεώρησης είναι πως τελικώς η αναθεώρηση αυτή δεν πρόκειται να πλήξει τις senior τιτλοποιήσεις που θα επέφερε την ανάγκη χρήσης των εγγυήσεων του Δημοσίου.



Η απόφαση για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων μειώνει πάντως τις αναμενόμενες ανακτήσεις από τα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια και υποχρεώνει την αγορά να επανεξετάσει τις παραδοχές πάνω στις οποίες είχαν στηριχθεί οι αρχικοί σχεδιασμοί. Ήδη οι πρώτες εκτιμήσεις των servicers τοποθετούν την επίπτωση κάτω από 400 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα δηλαδή από το worst case scenario των 1,1 δισ. ευρώ που είχε προβλέψει η μελέτη της KPMG πριν γίνουν όμως γνωστά τα δεδομένα.



Το ενδιαφέρον πλέον βρίσκεται στο τι θα δείξουν τα επικαιροποιημένα μοντέλα: πόσο θα μειωθούν οι ανακτήσεις, σε ποιες τιτλοποιήσεις εντοπίζεται η μεγαλύτερη πίεση και αν η αλλαγή των cash flows δημιουργεί πρόσθετη πίεση στις κρατικές εγγυήσεις του «Ηρακλή».

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