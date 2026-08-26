Αύξηση στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα 15,7 εκατ. στο επτάμηνο με +3,2% τον Ιούλιο
Αύξηση στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα 15,7 εκατ. στο επτάμηνο με +3,2% τον Ιούλιο
Τα στοιχεία προέρχονται από την επεξεργασία που συλλέγει από τα αεροδρόμια ανά την Ελλάδα το ΙΝΣΕΤΕ
Με 5 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έκλεισε ο Ιούλιος για τον ελληνικό τουρισμό σημειώνοντας περαιτέρω άνοδο στην «καρδιά» του καλοκαιριού, ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2026, καταγράφηκαν 15,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 541 χιλιάδες ταξιδιώτες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Τα στοιχεία προέρχονται από την επεξεργασία που συλλέγει από τα αεροδρόμια ανά την Ελλάδα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και όπως προκύπτει, το γ’ τρίμηνο του 2026- το πλέον κρίσιμο για τον ελληνικό τουρισμό αφού περιλαμβάνει τους μήνες υψηλής εποχικότητας, Ιούλιο- Αύγουστο- Σεπτέμβριο ξεκίνησε ανοδικά- με τον Ιούλιο ειδικά να καταγράφει άνοδο κατά 3,2% στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα 5 εκατομμύρια από τα 4,86 εκατομμύρια που είχαν φτάσει τον Ιούλιο του 2025 με επιπλέον 155 χιλιάδες ταξιδιώτες.
Σε επίπεδο επταμήνου, η αύξηση στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας διαμορφώθηκε στο +3,6% στα 15,7 εκατ. από τα 15,16 εκατ. των διεθνών αεροπορικών αφίξεων της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουλίου του 2025.
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Τα στοιχεία προέρχονται από την επεξεργασία που συλλέγει από τα αεροδρόμια ανά την Ελλάδα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και όπως προκύπτει, το γ’ τρίμηνο του 2026- το πλέον κρίσιμο για τον ελληνικό τουρισμό αφού περιλαμβάνει τους μήνες υψηλής εποχικότητας, Ιούλιο- Αύγουστο- Σεπτέμβριο ξεκίνησε ανοδικά- με τον Ιούλιο ειδικά να καταγράφει άνοδο κατά 3,2% στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα 5 εκατομμύρια από τα 4,86 εκατομμύρια που είχαν φτάσει τον Ιούλιο του 2025 με επιπλέον 155 χιλιάδες ταξιδιώτες.
Σε επίπεδο επταμήνου, η αύξηση στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας διαμορφώθηκε στο +3,6% στα 15,7 εκατ. από τα 15,16 εκατ. των διεθνών αεροπορικών αφίξεων της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουλίου του 2025.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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