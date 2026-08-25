ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μαίνεται η φωτιά σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 8 εναέρια

Εντόπισαν σε ποιον ανήκει το αυτοκίνητο που βρέθηκε μέσα στον Γιόφυρο ποταμό, πρόκειται για 24χρονη Ρομά
ΕΛΛΑΔΑ
Παγκρήτιο Στάδιο Ποταμός Κρήτη

Εντόπισαν σε ποιον ανήκει το αυτοκίνητο που βρέθηκε μέσα στον Γιόφυρο ποταμό, πρόκειται για 24χρονη Ρομά

Δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τη γυναίκα ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και το αυτοκίνητο βρέθηκε στο ποτάμι

Εντόπισαν σε ποιον ανήκει το αυτοκίνητο που βρέθηκε μέσα στον Γιόφυρο ποταμό, πρόκειται για 24χρονη Ρομά
12 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα για το αυτοκίνητο που κατέληξε στις εκβολές του Γιόφυρου, κοντά στο Παγκρήτιο Στάδιο, καθώς οι Αρχές επιχειρούν πλέον να εξακριβώσουν ποιος είχε στην πραγματικότητα στην κατοχή του το όχημα και ποιος βρισκόταν πίσω από το τιμόνι πριν αυτό καταλήξει στο νερό.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, από τον έλεγχο των στοιχείων του αυτοκινήτου προέκυψε ότι εμφανίζεται καταχωρημένο στο όνομα μιας 24χρονης γυναίκας Ρομά, την οποία οι Αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί της.

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται αφορά την ασφάλιση του οχήματος. Από τον σχετικό έλεγχο οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι εμφανίζεται σύνδεση με εταιρεία η οποία βρίσκεται στο όνομα διαφορετικού άνδρα.

Έτσι, τα στοιχεία που αφορούν την ιδιοκτησία και την ασφάλιση του ΙΧ δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε σαφή εικόνα για το πρόσωπο που είχε πραγματικά στην κατοχή του και χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο.

Στο σημείο επιχειρούν δύτες, οι οποίοι πραγματοποιούν έρευνες γύρω από το όχημα


Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα τηλέφωνα που είναι καταχωρημένα στην καρτέλα δεν φαίνεται να αντιστοιχούν σε ενεργούς αριθμούς ή σε πρόσωπα που μπορούν να εντοπιστούν.

Για τον λόγο αυτό, τα σχετικά στοιχεία έχουν διαβιβαστεί και σε άλλες υπηρεσίες, με τις Αρχές να επιχειρούν να ταυτοποιήσουν το πρόσωπο που είχε πραγματικά το όχημα στην κατοχή του και να διαπιστώσουν ποιος το οδηγούσε πριν καταλήξει στις εκβολές του Γιόφυρου.

Κλείσιμο
Το περιστατικό είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση το βράδυ της Δευτέρας, όταν το ΙΧ εντοπίστηκε μέσα στο νερό, κοντά στη Γέφυρα Καλατράβα και το Παγκρήτιο Στάδιο. Αρχικά δεν ήταν γνωστό εάν υπήρχε κάποιος εγκλωβισμένος μέσα στο αυτοκίνητο ή στο νερό.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του Λιμενικού και του ΕΚΑΒ, ενώ δύτες πραγματοποίησαν έρευνες στον βυθό και περιμετρικά του οχήματος.

Από τις έρευνες δεν εντοπίστηκε άνθρωπος μέσα ή γύρω από το αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια ανασύρθηκε με γερανό και απομακρύνθηκε με όχημα οδικής βοήθειας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις των Αρχών, στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους, ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο και κάτω από ποιες συνθήκες αυτό κατέληξε στο νερό.
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νομικές Σπουδές με Παγκόσμιες Προοπτικές: Κυβερνοασφάλεια, AI και Ειδίκευση στα Νέα Δεδομένα

Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν και αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο νομικός τομέας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανάγκες για εξειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα της νομικής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης