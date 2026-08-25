Εντόπισαν σε ποιον ανήκει το αυτοκίνητο που βρέθηκε μέσα στον Γιόφυρο ποταμό, πρόκειται για 24χρονη Ρομά
Εντόπισαν σε ποιον ανήκει το αυτοκίνητο που βρέθηκε μέσα στον Γιόφυρο ποταμό, πρόκειται για 24χρονη Ρομά
Δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τη γυναίκα ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και το αυτοκίνητο βρέθηκε στο ποτάμι
Νέα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα για το αυτοκίνητο που κατέληξε στις εκβολές του Γιόφυρου, κοντά στο Παγκρήτιο Στάδιο, καθώς οι Αρχές επιχειρούν πλέον να εξακριβώσουν ποιος είχε στην πραγματικότητα στην κατοχή του το όχημα και ποιος βρισκόταν πίσω από το τιμόνι πριν αυτό καταλήξει στο νερό.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, από τον έλεγχο των στοιχείων του αυτοκινήτου προέκυψε ότι εμφανίζεται καταχωρημένο στο όνομα μιας 24χρονης γυναίκας Ρομά, την οποία οι Αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί της.
Την ίδια ώρα, ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται αφορά την ασφάλιση του οχήματος. Από τον σχετικό έλεγχο οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι εμφανίζεται σύνδεση με εταιρεία η οποία βρίσκεται στο όνομα διαφορετικού άνδρα.
Έτσι, τα στοιχεία που αφορούν την ιδιοκτησία και την ασφάλιση του ΙΧ δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε σαφή εικόνα για το πρόσωπο που είχε πραγματικά στην κατοχή του και χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα τηλέφωνα που είναι καταχωρημένα στην καρτέλα δεν φαίνεται να αντιστοιχούν σε ενεργούς αριθμούς ή σε πρόσωπα που μπορούν να εντοπιστούν.
Για τον λόγο αυτό, τα σχετικά στοιχεία έχουν διαβιβαστεί και σε άλλες υπηρεσίες, με τις Αρχές να επιχειρούν να ταυτοποιήσουν το πρόσωπο που είχε πραγματικά το όχημα στην κατοχή του και να διαπιστώσουν ποιος το οδηγούσε πριν καταλήξει στις εκβολές του Γιόφυρου.
Το περιστατικό είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση το βράδυ της Δευτέρας, όταν το ΙΧ εντοπίστηκε μέσα στο νερό, κοντά στη Γέφυρα Καλατράβα και το Παγκρήτιο Στάδιο. Αρχικά δεν ήταν γνωστό εάν υπήρχε κάποιος εγκλωβισμένος μέσα στο αυτοκίνητο ή στο νερό.
Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του Λιμενικού και του ΕΚΑΒ, ενώ δύτες πραγματοποίησαν έρευνες στον βυθό και περιμετρικά του οχήματος.
Από τις έρευνες δεν εντοπίστηκε άνθρωπος μέσα ή γύρω από το αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια ανασύρθηκε με γερανό και απομακρύνθηκε με όχημα οδικής βοήθειας.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις των Αρχών, στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους, ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο και κάτω από ποιες συνθήκες αυτό κατέληξε στο νερό.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, από τον έλεγχο των στοιχείων του αυτοκινήτου προέκυψε ότι εμφανίζεται καταχωρημένο στο όνομα μιας 24χρονης γυναίκας Ρομά, την οποία οι Αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί της.
Την ίδια ώρα, ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται αφορά την ασφάλιση του οχήματος. Από τον σχετικό έλεγχο οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι εμφανίζεται σύνδεση με εταιρεία η οποία βρίσκεται στο όνομα διαφορετικού άνδρα.
Έτσι, τα στοιχεία που αφορούν την ιδιοκτησία και την ασφάλιση του ΙΧ δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε σαφή εικόνα για το πρόσωπο που είχε πραγματικά στην κατοχή του και χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα τηλέφωνα που είναι καταχωρημένα στην καρτέλα δεν φαίνεται να αντιστοιχούν σε ενεργούς αριθμούς ή σε πρόσωπα που μπορούν να εντοπιστούν.
Για τον λόγο αυτό, τα σχετικά στοιχεία έχουν διαβιβαστεί και σε άλλες υπηρεσίες, με τις Αρχές να επιχειρούν να ταυτοποιήσουν το πρόσωπο που είχε πραγματικά το όχημα στην κατοχή του και να διαπιστώσουν ποιος το οδηγούσε πριν καταλήξει στις εκβολές του Γιόφυρου.
Το περιστατικό είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση το βράδυ της Δευτέρας, όταν το ΙΧ εντοπίστηκε μέσα στο νερό, κοντά στη Γέφυρα Καλατράβα και το Παγκρήτιο Στάδιο. Αρχικά δεν ήταν γνωστό εάν υπήρχε κάποιος εγκλωβισμένος μέσα στο αυτοκίνητο ή στο νερό.
Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του Λιμενικού και του ΕΚΑΒ, ενώ δύτες πραγματοποίησαν έρευνες στον βυθό και περιμετρικά του οχήματος.
Από τις έρευνες δεν εντοπίστηκε άνθρωπος μέσα ή γύρω από το αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια ανασύρθηκε με γερανό και απομακρύνθηκε με όχημα οδικής βοήθειας.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις των Αρχών, στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους, ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο και κάτω από ποιες συνθήκες αυτό κατέληξε στο νερό.
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