Μυστήριο με το αυτοκίνητο που βρέθηκε στις εκβολές του Γιόφυρου ποταμού στην Κρήτη, αναζητούνται δύο επιβαίνοντες

Οι δύο επιβαίνοντες φέρεται να απομακρύνθηκαν, ενώ αναζητούνται για να δώσουν εξηγήσεις





Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να εντοπιστεί άνθρωπος μέσα ή γύρω από το όχημα. Δύο δύτες πραγματοποίησαν έρευνες στον βυθό και περιμετρικά του αυτοκινήτου, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς σε σημεία υπήρχε βούρκος που δυσχέραινε την έρευνα.



το αυτοκίνητο ανασύρθηκε από γερανό και στη συνέχεια απομακρύνθηκε με όχημα οδικής βοήθειας.



Ωστόσο, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το ΙΧ βρέθηκε στις εκβολές του ποταμού.



Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, αναζητούνται οι επιβαίνοντες στο όχημα, προκειμένου να εντοπιστούν και να δώσουν εξηγήσεις για το περιστατικό και για τις συνθήκες υπό τις οποίες το αυτοκίνητο κατέληξε στο συγκεκριμένο σημείο.







Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία φέρεται να κατάφεραν να εξέλθουν από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια να απομακρυνθούν από την περιοχή.



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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν Πυροσβεστική, Αστυνομία, Λιμενικό και ΕΚΑΒ, καθώς αρχικά δεν ήταν γνωστό εάν υπήρχε άνθρωπος μέσα στο όχημα ή στο νερό.







Ένα πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση του αυτοκινήτου που κατέληξε στις εκβολές του Γιόφυρου, κοντά στο Παγκρήτιο Στάδιο , προκαλώντας το βράδυ της Δευτέρας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να εντοπιστεί άνθρωπος μέσα ή γύρω από το όχημα. Δύο δύτες πραγματοποίησαν, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς σε σημεία υπήρχε βούρκος που δυσχέραινε την έρευνα.Σύμφωνα με το neakriti.gr, δεν προέκυψε ότι υπήρχε εγκλωβισμένο ή αγνοούμενο άτομο στο νερό, ενώκαι στη συνέχεια απομακρύνθηκε με όχημα οδικής βοήθειας.Ωστόσο, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το ΙΧ βρέθηκε στις εκβολές του ποταμού.Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, αναζητούνται οι επιβαίνοντες στο όχημα, προκειμένου να εντοπιστούν και να δώσουν εξηγήσεις για το περιστατικό καιΟι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία φέρεται να κατάφεραν να εξέλθουν από το αυτοκίνητοΤο περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, όταν το ΙΧ εντοπίστηκε σε δύσκολη και επικίνδυνη θέση στις εκβολές του Γιόφυρου, κοντά στη Γέφυρα Καλατράβα και το Παγκρήτιο Στάδιο.Στο σημείο κινητοποιήθηκαν Πυροσβεστική, Αστυνομία, Λιμενικό και ΕΚΑΒ, καθώς αρχικά δεν ήταν γνωστό εάν υπήρχε άνθρωπος μέσα στο όχημα ή στο νερό.

Η παρουσία των δυτών κρίθηκε απαραίτητη, με την έρευνα να επεκτείνεται στον βυθό και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το αυτοκίνητο.



Το αυτοκίνητο ανασύρθηκε τελικά χωρίς να εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος, όμως το ερώτημα για το πώς και γιατί κατέληξε εκεί παραμένει και πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας της Αστυνομίας.