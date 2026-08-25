ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μαίνεται η φωτιά σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 8 εναέρια

Μυστήριο με το αυτοκίνητο που βρέθηκε στις εκβολές του Γιόφυρου ποταμού στην Κρήτη, αναζητούνται δύο επιβαίνοντες
ΕΛΛΑΔΑ
Παγκρήτιο Στάδιο Κρήτη Ποταμός

Μυστήριο με το αυτοκίνητο που βρέθηκε στις εκβολές του Γιόφυρου ποταμού στην Κρήτη, αναζητούνται δύο επιβαίνοντες

Οι δύο επιβαίνοντες φέρεται να απομακρύνθηκαν, ενώ αναζητούνται για να δώσουν εξηγήσεις

Μυστήριο με το αυτοκίνητο που βρέθηκε στις εκβολές του Γιόφυρου ποταμού στην Κρήτη, αναζητούνται δύο επιβαίνοντες
Ένα πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση του αυτοκινήτου που κατέληξε στις εκβολές του Γιόφυρου, κοντά στο Παγκρήτιο Στάδιο, προκαλώντας το βράδυ της Δευτέρας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να εντοπιστεί άνθρωπος μέσα ή γύρω από το όχημα. Δύο δύτες πραγματοποίησαν έρευνες στον βυθό και περιμετρικά του αυτοκινήτου, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς σε σημεία υπήρχε βούρκος που δυσχέραινε την έρευνα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, δεν προέκυψε ότι υπήρχε εγκλωβισμένο ή αγνοούμενο άτομο στο νερό, ενώ το αυτοκίνητο ανασύρθηκε από γερανό και στη συνέχεια απομακρύνθηκε με όχημα οδικής βοήθειας.

Ωστόσο, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το ΙΧ βρέθηκε στις εκβολές του ποταμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, αναζητούνται οι επιβαίνοντες στο όχημα, προκειμένου να εντοπιστούν και να δώσουν εξηγήσεις για το περιστατικό και για τις συνθήκες υπό τις οποίες το αυτοκίνητο κατέληξε στο συγκεκριμένο σημείο.

Στο σημείο επιχειρούν δύτες, οι οποίοι πραγματοποιούν έρευνες γύρω από το όχημα


Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία φέρεται να κατάφεραν να εξέλθουν από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Κλείσιμο
Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, όταν το ΙΧ εντοπίστηκε σε δύσκολη και επικίνδυνη θέση στις εκβολές του Γιόφυρου, κοντά στη Γέφυρα Καλατράβα και το Παγκρήτιο Στάδιο.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν Πυροσβεστική, Αστυνομία, Λιμενικό και ΕΚΑΒ, καθώς αρχικά δεν ήταν γνωστό εάν υπήρχε άνθρωπος μέσα στο όχημα ή στο νερό.

Αυτοκίνητο κρέμεται στις εκβολές του ποταμού


Η παρουσία των δυτών κρίθηκε απαραίτητη, με την έρευνα να επεκτείνεται στον βυθό και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το αυτοκίνητο.

Το αυτοκίνητο ανασύρθηκε τελικά χωρίς να εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος, όμως το ερώτημα για το πώς και γιατί κατέληξε εκεί παραμένει και πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας της Αστυνομίας.

Thema Insights

Νομικές Σπουδές με Παγκόσμιες Προοπτικές: Κυβερνοασφάλεια, AI και Ειδίκευση στα Νέα Δεδομένα

Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν και αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο νομικός τομέας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανάγκες για εξειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα της νομικής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης