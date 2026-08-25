Εγγραφές πρωτοετών στα ΑΕΙ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών 2026

Πού γίνεται η εγγραφή, ποια στοιχεία πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους οι πρωτοετείς φοιτητές, τί πρέπει να προσέξουν





Πού γίνεται η εγγραφή, ποια στοιχεία πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους οι



Η διαδικασία με μία ματιά Η εγγραφή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας:



Πρόκειται για το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Παιδείας μέσω του οποίου πραγματοποιούνται οι εγγραφές των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.



Οι επιτυχόντες θα πρέπει να περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου για την ακριβή προθεσμία και στη συνέχεια να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.



Ποιοι κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή Η διαδικασία αφορά τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που εισάγονται σε Τμήματα ή Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.



Σημειώνεται, ότι η ηλεκτρονική εγγραφή είναι ψηφιακή διαδικασία και παρέχεται χωρίς κόστος.



Ιδιαίτερες κατηγορίες επιτυχόντων, όπως οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις, ακολουθούν τις ειδικές προβλέψεις που ισχύουν για την κατηγορία τους.



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Τι χρειάζεται για την είσοδο στην πλατφόρμα Για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ απαιτούνται δύο στοιχεία:

- ο 8ψήφιος κωδικός υποψηφίου/εξετάσεων,

- ο κωδικός ασφαλείας (password) που χρησιμοποιήθηκε για την ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.



Έχασα τον κωδικό ασφαλείας. Τι κάνω;



Το επόμενο βήμα για τη μετάβαση των χιλιάδων επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 , είναι η ηλεκτρονική εγγραφή τους στο Τμήμα ή τη Σχολή επιτυχίας τους.Πού γίνεται η εγγραφή, ποια στοιχεία πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους οι πρωτοετείς φοιτητές , τί πρέπει να προσέξουν – το protothema.gr καταγράφει όλες τις απαραίτητες οδηγίες.Η εγγραφή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας: eregister.it.minedu.gov.gr Πρόκειται για το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Παιδείας μέσω του οποίου πραγματοποιούνται οι εγγραφές των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.Οι επιτυχόντες θα πρέπει να περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου για την ακριβή προθεσμία και στη συνέχεια να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.Η διαδικασία αφορά τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που εισάγονται σε Τμήματα ή Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.Σημειώνεται, ότι η ηλεκτρονική εγγραφή είναι ψηφιακή διαδικασία και παρέχεται χωρίς κόστος.Ιδιαίτερες κατηγορίες επιτυχόντων, όπως οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις, ακολουθούν τις ειδικές προβλέψεις που ισχύουν για την κατηγορία τους.Η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Για τον λόγο αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία που δηλώνουν πριν από την οριστική υποβολή.Για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ απαιτούνται δύο στοιχεία:- ο 8ψήφιος κωδικός υποψηφίου/εξετάσεων,- ο κωδικός ασφαλείας (password) που χρησιμοποιήθηκε για την ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Το επίσημο πληροφοριακό υλικό προβλέπει διαδικασία για την περίπτωση που ο υποψήφιος χρειάζεται νέο κωδικό ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να απευθυνθεί στη σχολική μονάδα από την οποία είχε λάβει τον αρχικό κωδικό, έχοντας μαζί του το δελτίο ταυτότητάς του.



Στην πλατφόρμα προβλέπεται επίσης δυνατότητα ανάκτησης/ορισμού νέου κωδικού μέσω της σχετικής διαδικασίας.



Ποια στοιχεία συμπληρώνει ο επιτυχών Μετά την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα, ο επιτυχών καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής.



Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.



Τα στοιχεία της ταυτότητας συνήθως εμφανίζονται προσυμπληρωμένα με βάση τα στοιχεία, που είχαν δηλωθεί στο Μηχανογραφικό, υπάρχει όμως δυνατότητα τροποποίησης όπου απαιτείται.



Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία επικοινωνίας. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι σημαντικά, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια από τις Γραμματείες των Τμημάτων για επικοινωνία με τους φοιτητές.



Τι γίνεται αν ο επιτυχών είναι ήδη φοιτητής σε άλλο Τμήμα Όποιος είχε εγγραφεί κατά το παρελθόν σε πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών σε Τμήμα ή Σχολή ΑΕΙ ή ΑΕΑ και τώρα πέτυχε σε νέο Τμήμα, πρέπει κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής να δηλώσει την προηγούμενη εγγραφή του και να ζητήσει ταυτόχρονα τη διαγραφή του από το προηγούμενο Τμήμα, ώστε να ολοκληρωθεί η νέα εγγραφή.



Ακόμη και εάν έχει ήδη διαγραφεί από το παλιό Τμήμα μέσω της Γραμματείας, η προηγούμενη εγγραφή πρέπει να δηλωθεί στο αντίστοιχο σημείο της ηλεκτρονικής εφαρμογής.



Και μετά την ηλεκτρονική εγγραφή;



Η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής στο Υπουργείο είναι το βασικό πρώτο βήμα, αλλά οι νέοι φοιτητές δεν πρέπει να θεωρήσουν ότι από εκείνη τη στιγμή έχουν ολοκληρώσει κάθε διαδικασία που αφορά τη φοιτητική τους ζωή. Τα Πανεπιστήμια και τα επιμέρους Τμήματα μπορεί να προβλέπουν πρόσθετες διαδικασίες για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους ή την επιβεβαίωση στοιχείων. Γι' αυτό οι πρωτοετείς πρέπει να παρακολουθούν την ιστοσελίδα και τις ανακοινώσεις της Γραμματείας του Τμήματός τους.



Ακαδημαϊκή ταυτότητα: το επόμενο σημαντικό βήμα Μετά την εγγραφή ακολουθεί η διαδικασία απόκτησης της ακαδημαϊκής ταυτότητας.



Η υπηρεσία παρέχει πλέον και ψηφιακή ακαδημαϊκή ταυτότητα, ενώ η διαδικασία γίνεται μέσω της υπηρεσίας ακαδημαϊκής ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας. Η δυνατότητα αφορά φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών.



Η αίτηση για την ακαδημαϊκή ταυτότητα συνδέεται με την έγκριση από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.



Συγγράμματα: τι πρέπει να γνωρίζουν οι πρωτοετείς Οι φοιτητές των ΑΕΙ έχουν πρόσβαση στα συγγράμματα του προγράμματος σπουδών τους μέσω του συστήματος Εύδοξος.



Η υπηρεσία επιτρέπει την ενημέρωση για τα συγγράμματα κάθε μαθήματος και τη δωρεάν διάθεσή τους, ενώ υπάρχουν και δυνατότητες ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βιβλία και σημειώσεις. Άρα, μετά την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, οι πρωτοετείς θα πρέπει να ενημερωθούν από το Τμήμα τους για τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου και τις αντίστοιχες διαδικασίες δήλωσης συγγραμμάτων.



Δωρεάν σίτιση: ξεχωριστή διαδικασία Ο φοιτητής που επιθυμεί δωρεάν σίτιση και πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση, μέσα στις προθεσμίες, που ορίζει το οικείο Πανεπιστήμιο ή η φοιτητική λέσχη, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.



Οι πρωτοετείς, επομένως, θα πρέπει να παρακολουθούν εγκαίρως τις σχετικές ανακοινώσεις του Ιδρύματός τους.



Τι ισχύει για στρατιωτικές, αστυνομικές και άλλες σχολές Οι υποψήφιοι που εισάγονται σε ορισμένες ειδικές σχολές δεν ακολουθούν απαραίτητα την ίδια διαδικασία με τους φοιτητές των ΑΕΙ. Στις σχολές και ακαδημίες όπου η εγγραφή υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου Υπουργείου ή φορέα — όπως στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, αλλά και συγκεκριμένες κατηγορίες σχολών — η διαδικασία και οι προθεσμίες καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.



Επομένως, ένας επιτυχών δεν πρέπει να θεωρήσει αυτομάτως ότι η διαδικασία του eregister αφορά κάθε σχολή στην οποία μπορεί να έχει εισαχθεί.



Οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις Για τους επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις προβλέπεται ξεχωριστή διαδικασία.



Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ανακοινώσει για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 την ειδική διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου για την κατηγορία αυτή, η οποία αφορά εισαγωγή σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων.



Οι συγκεκριμένοι επιτυχόντες θα πρέπει να ακολουθήσουν τις ειδικές οδηγίες που θα περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση και στην εφαρμογή εγγραφών.



Το κρίσιμο σημείο για σήμερα Μέχρι σήμερα, 25 Αυγούστου 2026, το Υπουργείο δεν έχει δημοσιεύσει την επίσημη ανακοίνωση με τις ημερομηνίες. Η πρακτική των προηγούμενων ετών δείχνει ότι η διαδικασία τοποθετείται στο τέλος Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου. Για παράδειγμα, το 2025 οι ηλεκτρονικές εγγραφές πραγματοποιήθηκαν από 27 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ το Υπουργείο είχε ανακοινώσει τότε αναλυτικά την έναρξη της διαδικασίας και τις οδηγίες εισόδου.



Σε κάθε περίπτωση, μέχρι να ανοίξει η πλατφόρμα, ο επιτυχών καλό είναι να έχει έτοιμα:



1. Τον 8ψήφιο κωδικό υποψηφίου.



2. Τον κωδικό ασφαλείας του Μηχανογραφικού.



3. Την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο.



4. Τον ΑΜΚΑ.



5. Ένα ενεργό κινητό τηλέφωνο.



6. Ένα ενεργό e-mail που ελέγχει συστηματικά.



7. Τα στοιχεία προηγούμενης εγγραφής σε ΑΕΙ, εφόσον υπάρχει.



8. Την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου για την έναρξη και τη λήξη της διαδικασίας.



Και μετά την ηλεκτρονική εγγραφή:



9. Να ελέγξει την ιστοσελίδα της Γραμματείας του Τμήματος.



10. Να ενημερωθεί για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας.



11. Να παρακολουθήσει τις ανακοινώσεις για τα συγγράμματα μέσω Εύδοξου.



12. Να ενημερωθεί για τη δωρεάν σίτιση και τις σχετικές προϋποθέσεις.



13. Να ελέγξει τις προθεσμίες για τυχόν φοιτητικές παροχές που τον αφορούν.



14. Να ενημερωθεί για τις διαδικασίες που αφορούν μετεγγραφές, εφόσον εμπίπτει σε σχετική κατηγορία.



Η μετάβαση από το σχολείο στο πανεπιστήμιο δεν ολοκληρώνεται με ένα μόνο «κλικ». Η ηλεκτρονική εγγραφή στο Υπουργείο είναι η απαραίτητη αφετηρία· από εκεί και μετά ξεκινά μια σειρά διαφορετικών διαδικασιών που συνδέονται με την ιδιότητα του φοιτητή.