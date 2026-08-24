«Έκανα ΚΑΡΠΑ πάνω από 5 λεπτά και βάλαμε μάσκα οξυγόνου», λέει ναυαγοσώστης για τον 7χρονο που ανασύρθηκε αναίσθητος από τη θάλασσα στη Λάρισα
«Έκανα ΚΑΡΠΑ πάνω από 5 λεπτά και βάλαμε μάσκα οξυγόνου», λέει ναυαγοσώστης για τον 7χρονο που ανασύρθηκε αναίσθητος από τη θάλασσα στη Λάρισα
Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και τις επόμενες ώρες αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο
Τις δραματικές στιγμές που βίωσαν το μεσημέρι της Κυριακής (23/8), όταν ένας επτάχρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα Καστρί-Λουτρό της Λάρισας χωρίς τις αισθήσεις του, περιέγραψαν οι δύο ναυαγοσώστες που βρίσκονταν στην παραλία και του έσωσαν τη ζωή.
Μιλώντας στο Star, ένας εκ των δύο ναυαγοσωστών, που έσωσαν το παιδί, τόνισε πως πραγματοποίησε ΚΑΡΠΑ για περισσότερα από πέντε λεπτά. Όπως ανέφερε τον επτάχρονο έβγαλε από τη θάλασσα ο πατέρας του και τον τοποθέτησε στην άμμο. Στη συνέχεια έσπευσαν με τον συνάδελφο του και ξεκίνησαν εμφυσήσεις και ΚΑΡΠΑ. «Το γύρισα σε πλάγια θέση και σιγά-σιγά άρχισε να βγάζει μερικά νερά. Δυστυχώς είχε χαμηλό οξυγόνο, αμέσως χρησιμοποιήσαμε με φιάλη οξυγόνου και μάσκα».
Το παιδάκι βρισκόταν στη θάλασσα και κολυμπούσε, όταν κάποια στιγμή παρασύρθηκε από τα νερά με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.
Μετά την παρέμβαση των δύο ναυαγοσωστών, ο επτάχρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και τις επόμενες ώρες αναμένεται να λάβει εξιτήριο.
Μιλώντας στο Star, ένας εκ των δύο ναυαγοσωστών, που έσωσαν το παιδί, τόνισε πως πραγματοποίησε ΚΑΡΠΑ για περισσότερα από πέντε λεπτά. Όπως ανέφερε τον επτάχρονο έβγαλε από τη θάλασσα ο πατέρας του και τον τοποθέτησε στην άμμο. Στη συνέχεια έσπευσαν με τον συνάδελφο του και ξεκίνησαν εμφυσήσεις και ΚΑΡΠΑ. «Το γύρισα σε πλάγια θέση και σιγά-σιγά άρχισε να βγάζει μερικά νερά. Δυστυχώς είχε χαμηλό οξυγόνο, αμέσως χρησιμοποιήσαμε με φιάλη οξυγόνου και μάσκα».
Το παιδάκι βρισκόταν στη θάλασσα και κολυμπούσε, όταν κάποια στιγμή παρασύρθηκε από τα νερά με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.
Μετά την παρέμβαση των δύο ναυαγοσωστών, ο επτάχρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και τις επόμενες ώρες αναμένεται να λάβει εξιτήριο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα