Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Τα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας επισκέφθηκε η πρέσβης μας στην Ιταλία, Ελένη Σουρανή
Τα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας επισκέφθηκε η πρέσβης μας στην Ιταλία, Ελένη Σουρανή
Πρόκειται για μία επίσκεψη, που έγινε στο πλαίσιο της διοργάνωσης, για δωδέκατη χρονιά, της πολιτιστικής πρωτοβουλίας «bdomadi greco», η οποία περιλαμβάνει μαθήματα στα ελληνικά και εκπαιδευτικές διαδρομές σε ιστορικά χωριά
Τριήμερη επίσκεψη στα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας πραγματοποίησε η πρέσβης της χώρας μας στην Ιταλία, Ελένη Σουρανή.
Πρόκειται για μία επίσκεψη, που έγινε στο πλαίσιο της διοργάνωσης, για δωδέκατη χρονιά, της πολιτιστικής πρωτοβουλίας «bdomadi greco», η οποία περιλαμβάνει μαθήματα στα ελληνικά και εκπαιδευτικές διαδρομές σε ιστορικά χωριά και οργανώνεται, κάθε χρόνο, στη Bova Marina- Γιαλό του Βούα.
Η κυρία Σουρανή επισκέφθηκε την Βοva- Χώρα του Βούα, την Bova Marina και το χωριό Gallicianò, όπου οι κάτοικοι συνεχίζουν να μιλούν την ελληνόφωνη διάλεκτο «grecanica».
Δήμαρχοι, πολιτιστικοί σύλλογοι και κάτοικοι επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στην πρέσβη της «μητέρας πατρίδας», περήφανοι για την «πολιτιστική κληρονομιά 28 αιώνων στην καρδιά της Μεγάλης Ελλάδας».
Όλοι αναφέρθηκαν στη σημασία της επαφής τους με την Ελλάδα και στην ανάγκη να συνεχίσει να διαφυλάσσεται η πολύτιμη αυτή πολιτιστική τους ταυτότητα και ιδιαίτερα το γλωσσικό ιδίωμα των grecanica.
Η πρέσβης επισκέφθηκε, επίσης, τοπικό σχολείο, στο οποίο τα grecanica διδάσκονται, με ελληνικό αλφάβητο, σε μαθήματα τα οποία πραγματοποιούνται στις αίθουσες, αλλά και on-line.
Παράλληλα, σε συνάντηση που είχε με την αντιδήμαρχο της πόλης του Ρήγιου της Καλαβρίας και πρώην δικαστικό Μαρία Γκράτσια Αρένα, έγινε αναφορά στην «αποδοτική συνεργασία» της περιοχής αυτής της Κάτω Ιταλίας με σειρά ελληνικών περιφερειών.
Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του «bdomadi greco», οργανώθηκε προβολή του ντοκιμαντέρ του Δημήτριου Μαυρίκιου «Πολεμόντα», το οποίο γυρίστηκε το 1975 και παρουσιάζει την ιστορία και πραγματικότητα των ελληνόφωνων χωριών της Καλαβρίας και της Απουλίας, κατά τον περασμένο αιώνα.
Το ντοκιμαντέρ παραχωρήθηκε από την ΕΡΤ και υποτιτλίσθηκε στα ιταλικά από το κέντρο «Ελληνομάθεια», της αρχαιολόγου Βασιλικής Βούρδα, με έδρα το Ρήγιο της Καλαβρίας, ένας πολιτιστικός φορέας, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους των ελληνόφωνων χωριών της Καλαβρίας.
Πρόκειται για μία επίσκεψη, που έγινε στο πλαίσιο της διοργάνωσης, για δωδέκατη χρονιά, της πολιτιστικής πρωτοβουλίας «bdomadi greco», η οποία περιλαμβάνει μαθήματα στα ελληνικά και εκπαιδευτικές διαδρομές σε ιστορικά χωριά και οργανώνεται, κάθε χρόνο, στη Bova Marina- Γιαλό του Βούα.
Η κυρία Σουρανή επισκέφθηκε την Βοva- Χώρα του Βούα, την Bova Marina και το χωριό Gallicianò, όπου οι κάτοικοι συνεχίζουν να μιλούν την ελληνόφωνη διάλεκτο «grecanica».
📍Calabria Greca (21-23.8.2026)— Ambasciata di Grecia (@GreeceinItaly) August 24, 2026
Επίσημη επίσκεψη της Πρέσβεως της Ελλάδας στην Ιταλία, Α.Ε. Ελένης Σουρανή
Visita Ufficiale dell' Ambasciatore di Grecia in Italia, S.E. Eleni Sourani
🔗https://t.co/suQLNuDZlO pic.twitter.com/rvVKCHSCML
Δήμαρχοι, πολιτιστικοί σύλλογοι και κάτοικοι επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στην πρέσβη της «μητέρας πατρίδας», περήφανοι για την «πολιτιστική κληρονομιά 28 αιώνων στην καρδιά της Μεγάλης Ελλάδας».
Όλοι αναφέρθηκαν στη σημασία της επαφής τους με την Ελλάδα και στην ανάγκη να συνεχίσει να διαφυλάσσεται η πολύτιμη αυτή πολιτιστική τους ταυτότητα και ιδιαίτερα το γλωσσικό ιδίωμα των grecanica.
Η πρέσβης επισκέφθηκε, επίσης, τοπικό σχολείο, στο οποίο τα grecanica διδάσκονται, με ελληνικό αλφάβητο, σε μαθήματα τα οποία πραγματοποιούνται στις αίθουσες, αλλά και on-line.
Παράλληλα, σε συνάντηση που είχε με την αντιδήμαρχο της πόλης του Ρήγιου της Καλαβρίας και πρώην δικαστικό Μαρία Γκράτσια Αρένα, έγινε αναφορά στην «αποδοτική συνεργασία» της περιοχής αυτής της Κάτω Ιταλίας με σειρά ελληνικών περιφερειών.
Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του «bdomadi greco», οργανώθηκε προβολή του ντοκιμαντέρ του Δημήτριου Μαυρίκιου «Πολεμόντα», το οποίο γυρίστηκε το 1975 και παρουσιάζει την ιστορία και πραγματικότητα των ελληνόφωνων χωριών της Καλαβρίας και της Απουλίας, κατά τον περασμένο αιώνα.
Το ντοκιμαντέρ παραχωρήθηκε από την ΕΡΤ και υποτιτλίσθηκε στα ιταλικά από το κέντρο «Ελληνομάθεια», της αρχαιολόγου Βασιλικής Βούρδα, με έδρα το Ρήγιο της Καλαβρίας, ένας πολιτιστικός φορέας, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους των ελληνόφωνων χωριών της Καλαβρίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα