«Μια συναρπαστική αγωνιστική εμπειρία έρχεται» - Το teaser της Allwyn που έχει αναστατώσει το ελληνικό κοινό

Η φωτογραφία με το μονοθέσιο της Mclaren και το συνοδευτικό teaser που δημοσιεύονται στο Allwyn Lounge
έχουν δημιουργήσει μεγάλη προσμονή στους fans του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όχι μόνο.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Allwyn, «η Αθήνα θα φιλοξενήσει μια αγωνιστική εμπειρία που δεν έχουμε ξαναζήσει και θα ανεβάσει την αδρεναλίνη στα ύψη!». Εμείς, πάντως, έχουμε ήδη ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση και ανυπομονούμε να ανακαλύψουμε τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτή τη μυστηριώδη ανάρτηση.
Η Allwyn, ως official partner της McLaren Mastercard F1 Team και της Formula 1, έχει συνδέσει το όνομα της με μερικές από τις πιο ξεχωριστές στιγμές motorsport στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε, το περσινό roadshow με το showcar της McLaren εξακολουθεί να συζητιέται στις πόλεις από τις οποίες πέρασε. Αν κρίνουμε από τις αναβαθμισμένες εμπειρίες που προσφέρει η νέα εποχή της Allwyn στους πελάτες της, μπορούμε να περιμένουμε ότι αυτό που ετοιμάζεται θα είναι πραγματικά ξεχωριστό.
Στην προσπάθειά μας να αποκρυπτογραφήσουμε το teaser, η λέξη κλειδί ίσως να είναι το «αγωνιστική», καθώς παραπέμπει σε κάτι περισσότερο από ένα στατικό showcar που περιμένει να το φωτογραφίσεις.
Τι ακριβώς σχεδιάζεται; Πού θα πραγματοποιηθεί και ποιοι θα έχουν την ευκαιρία να το ζήσουν από κοντά; Οι απαντήσεις δεν θα αργήσουν να έρθουν. Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε περισσότερα.