Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Τρόμος για οικογένεια στην Κρήτη, το αυτοκίνητό τους τυλίχτηκε στις φλόγες στον ΒΟΑΚ, δείτε βίντεο
Τρόμος για οικογένεια στην Κρήτη, το αυτοκίνητό τους τυλίχτηκε στις φλόγες στον ΒΟΑΚ, δείτε βίντεο
Διερχόμενοι οδηγοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό σταμάτησαν αμέσως για να βοηθήσουν, καθώς, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, στο αυτοκίνητο βρίσκονταν δύο παιδιά μαζί με τους γονείς τους
Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι στον ΒΟΑΚ, στο ύψος των Πέρα Γαλήνων στην Κρήτη, όταν ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο που κινούνταν στον δρόμο.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, διερχόμενοι οδηγοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό σταμάτησαν αμέσως για να βοηθήσουν, καθώς, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, στο αυτοκίνητο βρίσκονταν δύο παιδιά μαζί με τους γονείς τους.
Όπως περιγράφουν οι άνθρωποι που έσπευσαν στο σημείο, τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το όχημα εμφανώς τρομαγμένα, ενώ οι διερχόμενοι συνέδραμαν την οικογένεια μέχρι να φτάσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
Δείτε βίντεο
«Περνούσαμε και σταματήσαμε αμέσως για να βοηθήσουμε», ανέφερε διερχόμενος, περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν.
Στο σημείο έφτασε στη συνέχεια η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη φωτιά και να διασφαλίσει το σημείο.
Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην κυκλοφορία, ενώ η άμεση κινητοποίηση των διερχόμενων οδηγών ήταν καθοριστική για την απομάκρυνση της οικογένειας από το όχημα.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, διερχόμενοι οδηγοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό σταμάτησαν αμέσως για να βοηθήσουν, καθώς, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, στο αυτοκίνητο βρίσκονταν δύο παιδιά μαζί με τους γονείς τους.
Όπως περιγράφουν οι άνθρωποι που έσπευσαν στο σημείο, τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το όχημα εμφανώς τρομαγμένα, ενώ οι διερχόμενοι συνέδραμαν την οικογένεια μέχρι να φτάσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
Δείτε βίντεο
«Περνούσαμε και σταματήσαμε αμέσως για να βοηθήσουμε», ανέφερε διερχόμενος, περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν.
Στο σημείο έφτασε στη συνέχεια η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη φωτιά και να διασφαλίσει το σημείο.
Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην κυκλοφορία, ενώ η άμεση κινητοποίηση των διερχόμενων οδηγών ήταν καθοριστική για την απομάκρυνση της οικογένειας από το όχημα.
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