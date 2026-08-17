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Συνελήφθη 40χρονος που έβαλε φωτιά σε δίκυκλο στην Τροιζήνα, εξετάζεται η εμπλοκή του σε 9 ακόμη εμπρησμούς
Συνελήφθη 40χρονος που έβαλε φωτιά σε δίκυκλο στην Τροιζήνα, εξετάζεται η εμπλοκή του σε 9 ακόμη εμπρησμούς
Στο μικροσκόπιο εννέα ακόμη πυρκαγιές από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2024
Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Τροιζήνας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε, γύρω στις 04:09, πυρκαγιά από πρόθεση σε δίκυκλο όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.
Κατά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού και την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, ο φερόμενος ως υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αργολίδας, με τη συνδρομή στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), τα οποία μετέβησαν στην περιοχή προς ενίσχυση των ερευνών. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, κατά την εξέταση του ο δράστης ομολόγησε την πράξη του.
Παράλληλα, από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο 40χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες Αρχές. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, σε βάρος του εξετάζονται ακόμη εννέα περιπτώσεις πυρκαγιών, οι οποίες βρίσκονταν στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Τα περιστατικά είχαν σημειωθεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2024 και αφορούσαν πυρκαγιές σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα.
Η σχετική δικογραφία για τους εννέα εμπρησμούς συσχετίζεται, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, με το νέο περιστατικό στην Τροιζήνα, προκειμένου να διερευνηθεί συνολικά η τυχόν εμπλοκή του 40χρονου.
Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε, γύρω στις 04:09, πυρκαγιά από πρόθεση σε δίκυκλο όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.
Κατά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού και την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, ο φερόμενος ως υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αργολίδας, με τη συνδρομή στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), τα οποία μετέβησαν στην περιοχή προς ενίσχυση των ερευνών. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, κατά την εξέταση του ο δράστης ομολόγησε την πράξη του.
Παράλληλα, από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο 40χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες Αρχές. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, σε βάρος του εξετάζονται ακόμη εννέα περιπτώσεις πυρκαγιών, οι οποίες βρίσκονταν στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Τα περιστατικά είχαν σημειωθεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2024 και αφορούσαν πυρκαγιές σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα.
Στο μικροσκόπιο ακόμη 9 εμπρησμοί
Η σχετική δικογραφία για τους εννέα εμπρησμούς συσχετίζεται, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, με το νέο περιστατικό στην Τροιζήνα, προκειμένου να διερευνηθεί συνολικά η τυχόν εμπλοκή του 40χρονου.
Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
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