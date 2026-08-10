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Στο μικροσκόπιο τα αιολικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα μετά τη μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία, εισαγγελική παραγγελία στη ΔΑΕΕ
Στο μικροσκόπιο τα αιολικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα μετά τη μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία, εισαγγελική παραγγελία στη ΔΑΕΕ
Θα γίνουν έρευνες σε εγκαταστάσεις αιολικών σταθμών σε όλη τη χώρα για άδειες, τεχνικές προδιαγραφές, συντήρηση και λειτουργία - Ιδιαίτερη έμφαση σε πάρκα όπου έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές στο παρελθόν
Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για εγκαταστάσεις αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), μετά από εντολή της εποπτεύουσας Εισαγγελέως της υπηρεσίας και κατόπιν συνεννόησης με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων σε ολόκληρη τη χώρα.
Αφορμή για την εισαγγελική παραγγελία αποτέλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση, σε συνδυασμό με άλλα περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων.
Η φωτιά στη Βοιωτία εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση και προκάλεσε σοβαρές συνέπειες, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να επεκταθεί η διερεύνηση σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.
Παράλληλα, θα εξεταστεί εάν στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους.
Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στα αιολικά πάρκα που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές εξαιτίας περιστατικών φωτιάς ή πυρκαγιάς.
Για τη συγκέντρωση του απαραίτητου αποδεικτικού υλικού πρόκειται να αναζητηθούν στοιχεία από τις συναρμόδιες Αρχές και υπηρεσίες. Όπου κριθεί αναγκαίο, θα πραγματοποιούνται επίσης πραγματογνωμοσύνες και άλλες ανακριτικές πράξεις.
Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες τεχνικές και διοικητικές απαιτήσεις και εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες.
Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων σε ολόκληρη τη χώρα.
Αφορμή για την εισαγγελική παραγγελία αποτέλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση, σε συνδυασμό με άλλα περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων.
Η φωτιά στη Βοιωτία εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση και προκάλεσε σοβαρές συνέπειες, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να επεκταθεί η διερεύνηση σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.
Τι θα ερευνηθεί στα αιολικά πάρκαΣτο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, η ΔΑΕΕ θα διερευνήσει εάν υπάρχουν και λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες.
Παράλληλα, θα εξεταστεί εάν στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους.
Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στα αιολικά πάρκα που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές εξαιτίας περιστατικών φωτιάς ή πυρκαγιάς.
Για τη συγκέντρωση του απαραίτητου αποδεικτικού υλικού πρόκειται να αναζητηθούν στοιχεία από τις συναρμόδιες Αρχές και υπηρεσίες. Όπου κριθεί αναγκαίο, θα πραγματοποιούνται επίσης πραγματογνωμοσύνες και άλλες ανακριτικές πράξεις.
Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες τεχνικές και διοικητικές απαιτήσεις και εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες.
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