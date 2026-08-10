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ΓΕΕΘΑ: Υπεγράφη το Κοινό Σχέδιο Δράσης Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας για το 2026
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ΓΕΕΘΑ: Υπεγράφη το Κοινό Σχέδιο Δράσης Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας για το 2026

Το σχέδιο περιλαμβάνει συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών, ανταλλαγή επιχειρησιακής εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης

ΓΕΕΘΑ: Υπεγράφη το Κοινό Σχέδιο Δράσης Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας για το 2026
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Το «Κοινό Σχέδιο Δράσης Ελλάδας - Κύπρου - Ιορδανίας» για το έτος 2026 υπεγράφη στην Κύπρο στις 6 Αυγούστου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διεθνών συνεργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων με σύμμαχες και φίλες χώρες.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας, το Σχέδιο αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος του 2025 και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών, ανταλλαγή επιχειρησιακής εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, συμμετοχή σε ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και ανταλλαγή επιχειρησιακών διδαγμάτων και βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων συστημάτων.

Η υπογραφή του Σχεδίου επιβεβαιώνει, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, τη σταθερή προσήλωση των τριών χωρών στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας, ενισχύει τη διαλειτουργικότητα και συμβάλλει στην ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ιορδανίας ως αξιόπιστων εταίρων για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
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