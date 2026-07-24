Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Τροχαίο με πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, στη Χαλκιδική
Τροχαίο με πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, στη Χαλκιδική
Συγκρούστηκαν μετωπικά δύο αυτοκίνητα στο 60ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου
Πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, τραυματίστηκαν σε τροχαίο που έγινε νωρίτερα στο 60ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, έξω από την Παλαιόχωρα στην Χαλκιδική.
Όπως έγινε γνωστό, συγκρούστηκαν μετωπικά δύο αυτοκίνητα, ένα με οδηγό 55χρονο υπήκοο Κιργιστάν και επιβάτες 52χρονη και ένα παιδί ηλικίας 8 ετών και ένα με οδηγό 43χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, στο οποίο επέβαιναν 39χρονη και δύο παιδιά 12 και έξι ετών.
Τραυματίστηκαν οι δύο γυναίκες και τα τρία παιδιά που διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου και νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.
Όπως έγινε γνωστό, συγκρούστηκαν μετωπικά δύο αυτοκίνητα, ένα με οδηγό 55χρονο υπήκοο Κιργιστάν και επιβάτες 52χρονη και ένα παιδί ηλικίας 8 ετών και ένα με οδηγό 43χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, στο οποίο επέβαιναν 39χρονη και δύο παιδιά 12 και έξι ετών.
Τραυματίστηκαν οι δύο γυναίκες και τα τρία παιδιά που διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου και νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.
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