Τροχαίο με πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, στη Χαλκιδική
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Τραυματίες Παιδιά ΕΚΑΒ

Τροχαίο με πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, στη Χαλκιδική

Συγκρούστηκαν μετωπικά δύο αυτοκίνητα  στο 60ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου

Τροχαίο με πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, στη Χαλκιδική
Πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, τραυματίστηκαν σε τροχαίο που έγινε νωρίτερα στο 60ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, έξω από την Παλαιόχωρα στην Χαλκιδική.

Όπως έγινε γνωστό, συγκρούστηκαν μετωπικά δύο αυτοκίνητα, ένα με οδηγό 55χρονο υπήκοο Κιργιστάν και επιβάτες 52χρονη και ένα παιδί ηλικίας 8 ετών και ένα με οδηγό 43χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, στο οποίο επέβαιναν 39χρονη και δύο παιδιά 12 και έξι ετών.

Τραυματίστηκαν οι δύο γυναίκες και τα τρία παιδιά που διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου και νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

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