Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Σύλληψη 30χρονου για πυρκαγιά από αμέλεια στη Θεσσαλονίκη
Σύλληψη 30χρονου για πυρκαγιά από αμέλεια στη Θεσσαλονίκη
Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να χρησιμοποίησε μηχάνημα θρυμματιστή – σπαστήρα που προκάλεσε σπινθήρες, από τους οποίους ξεκίνησε η φωτιά
Στη σύλληψη ενός 30χρονου για πυρκαγιά από αμέλεια στη Γαλάτιστα της Θεσσαλονίκης προχώρησε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.
Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να χρησιμοποίησε μηχάνημα θρυμματιστή – σπαστήρα που προκάλεσε σπινθήρες, από τους οποίους ξεκίνησε η φωτιά
Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 24 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 607 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 857.238 , ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 219 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 193 (88,13%) είναι από αμέλεια και οι 26 (11,87%) από πρόθεση.
Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να χρησιμοποίησε μηχάνημα θρυμματιστή – σπαστήρα που προκάλεσε σπινθήρες, από τους οποίους ξεκίνησε η φωτιά
Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 24 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 607 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 857.238 , ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 219 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 193 (88,13%) είναι από αμέλεια και οι 26 (11,87%) από πρόθεση.
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