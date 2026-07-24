Σύλληψη 30χρονου για πυρκαγιά από αμέλεια στη Θεσσαλονίκη
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Σύλληψη 30χρονου για πυρκαγιά από αμέλεια στη Θεσσαλονίκη

Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να χρησιμοποίησε μηχάνημα θρυμματιστή – σπαστήρα που προκάλεσε σπινθήρες, από τους οποίους ξεκίνησε η φωτιά

Σύλληψη 30χρονου για πυρκαγιά από αμέλεια στη Θεσσαλονίκη
Στη σύλληψη ενός 30χρονου για πυρκαγιά από αμέλεια στη Γαλάτιστα της Θεσσαλονίκης προχώρησε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να χρησιμοποίησε μηχάνημα θρυμματιστή – σπαστήρα που προκάλεσε σπινθήρες, από τους οποίους ξεκίνησε η φωτιά

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 24 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 607 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 857.238 , ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 219 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 193 (88,13%) είναι από αμέλεια και οι 26 (11,87%) από πρόθεση.

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