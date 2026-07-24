Εξαφανίστηκε 27χρονη στο Μενίδι
ΕΛΛΑΔΑ
Χαμόγελο του Παιδιού Εξαφάνιση Μενίδι

Εξαφανίστηκε 27χρονη στο Μενίδι

Συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο - Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ασπρόμαυρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο κολάν και καφέ παπούτσια με αρκουδάκια

Εξαφανίστηκε 27χρονη στο Μενίδι
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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 27χρονης Παναγιώτης Καλαμιώτη από το Μενίδι. Η νεαρή εξαφανίστηκε το απόγευμα της 23η Ιουλίου 2026.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 24/07/2026 για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Καλαμιώτη Παναγιώτα έχει ύψος 1.70μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ασπρόμαυρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο κολάν και καφέ παπούτσια με αρκουδάκια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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