Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Εξαφανίστηκε 27χρονη στο Μενίδι
Εξαφανίστηκε 27χρονη στο Μενίδι
Συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο - Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ασπρόμαυρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο κολάν και καφέ παπούτσια με αρκουδάκια
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 27χρονης Παναγιώτης Καλαμιώτη από το Μενίδι. Η νεαρή εξαφανίστηκε το απόγευμα της 23η Ιουλίου 2026.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 24/07/2026 για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Η Καλαμιώτη Παναγιώτα έχει ύψος 1.70μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ασπρόμαυρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο κολάν και καφέ παπούτσια με αρκουδάκια.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 24/07/2026 για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Η Καλαμιώτη Παναγιώτα έχει ύψος 1.70μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ασπρόμαυρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο κολάν και καφέ παπούτσια με αρκουδάκια.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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