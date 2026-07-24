Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα στο Ηράκλειο, προκάλεσε ζημιές σε ΙΧ και μηχανές
Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα στο Ηράκλειο, προκάλεσε ζημιές σε ΙΧ και μηχανές
Ο δυνατός θόρυβος από τη σύγκρουση αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι βγήκαν από τα σπίτια τους για να δουν τι είχε συμβεί
Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στις Πατέλες Ηρακλείου, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα και δίκυκλα.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, το τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 12 στην οδό Γερωνυμάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του ΙΧ, για λόγους που παραμένουν υπό διερεύνηση, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο βγήκε από το οδόστρωμα, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και κατέληξε πάνω στα σταθμευμένα οχήματα.
Ο δυνατός θόρυβος από τη σύγκρουση αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι βγήκαν από τα σπίτια τους για να δουν τι είχε συμβεί.
Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι συνέπειες του ατυχήματος περιορίστηκαν σε υλικές ζημιές στα οχήματα.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνώνται από την Τροχαία Ηρακλείου.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, το τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 12 στην οδό Γερωνυμάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του ΙΧ, για λόγους που παραμένουν υπό διερεύνηση, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο βγήκε από το οδόστρωμα, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και κατέληξε πάνω στα σταθμευμένα οχήματα.
Ο δυνατός θόρυβος από τη σύγκρουση αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι βγήκαν από τα σπίτια τους για να δουν τι είχε συμβεί.
Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι συνέπειες του ατυχήματος περιορίστηκαν σε υλικές ζημιές στα οχήματα.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνώνται από την Τροχαία Ηρακλείου.
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