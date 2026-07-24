The Ellinikon Sports Park: Ο νέος χώρος που αλλάζει τον τρόπο που ζούμε την πόλη

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Οι σύγχρονες πόλεις χρειάζονται χώρους που προσφέρουν ποιότητα ζωής, ενθαρρύνουν την κίνηση, φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά στη φύση και δίνουν νέες αφορμές για να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους.Αυτή τη φιλοσοφία εκφράζει το, το πρώτο μεγάλο έργο του The Ellinikon που άνοιξε τις πύλες του στις 20 Ιουλίου και παραδίδεται σταδιακά στην κοινωνία. Ένας ανοιχτός προορισμός που σχεδιάστηκε για αθλητές, οικογένειες, παιδιά και κάθε επισκέπτη που θέλει να περπατήσει, να κάνει ποδήλατο, να γυμναστεί ή απλώς να απολαύσει έναν μεγάλο χώρο πρασίνου μέσα στην πόλη.Ως μέρος της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης της Ευρώπης, το νέο Αθλητικό Πάρκο φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια διαφορετική σχέση της Αθήνας με τον δημόσιο χώρο, μετατρέποντας την άθληση και την ευεξία σε φυσικό κομμάτι της καθημερινότητας.Με έκταση, εκ των οποίωνείναι αφιερωμένα σε ανοιχτούς χώρους πρασίνου, το The Ellinikon Sports Park αποτελεί τμήμα του μεγάλου Πάρκου του Ελληνικού και δημιουργεί έναν νέο προορισμό για κατοίκους των νοτίων προαστίων αλλά και για επισκέπτες από κάθε γωνιά της Αττικής.Η πρώτη φάση λειτουργίας του περιλαμβάνει τις βασικές εγκαταστάσεις ενός αθλητικού κέντρου διεθνών προδιαγραφών: ανοιχτό στίβο και στίβο ρίψεων με 1.070 θέσεις θεατών, τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου 11x11, δύο γήπεδα μπάσκετ, δύο γήπεδα τένις, χώρους ελεύθερης άσκησης, καθώς και αθλητικούς ξενώνες 124 δωματίων, που μπορούν να φιλοξενήσουν ομάδες και αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.Η εμπειρία, όμως, δεν περιορίζεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι και μεγάλες εκτάσεις πρασίνου συνθέτουν ένα περιβάλλον που προσφέρεται για κάθε μορφή καθημερινής δραστηριότητας, ενώ τέσσερις χώροι εστίασης, παιδικές ζώνες, 1.350 θέσεις στάθμευσης και ένα super app για κρατήσεις εγκαταστάσεων και parking κάνουν την επίσκεψη ακόμη πιο εύκολη και λειτουργική.Την υψηλή ποιότητα του έργου επιβεβαιώνουν και οι διεθνείς πιστοποιήσεις των υποδομών του. Ο στίβος διαθέτει πιστοποίηση World Athletics Type 1, την κορυφαία διάκριση για εγκαταστάσεις κλασικού αθλητισμού, ενώ τα δύο συνθετικά γήπεδα ποδοσφαίρου έχουν πιστοποίηση FIFA Quality Pro. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα μόλις πέντε γήπεδα στην Ελλάδα που διαθέτουν αυτή την πιστοποίηση, τα δύο βρίσκονται στο The Ellinikon Sports Park.Το επόμενο βήμα θα γίνει μέχρι το τέλος του 2026, με τη λειτουργία της νέας ανοιχτής πισίνας ολυμπιακών διαστάσεων. Η καινοτόμος τεχνολογία μεταβλητού πυθμένα επιτρέπει τον διαχωρισμό της σε δύο ανεξάρτητες ζώνες, αυξάνοντας σημαντικά τις διαθέσιμες διαδρομές και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων αθλούμενων.Η ανάπτυξη του πάρκου συνεχίζεται και στη δεύτερη φάση του έργου, η οποία περιλαμβάνει ένα πλήρες Tennis Club με 18 γήπεδα τένις, 10 γήπεδα padel και δύο pickleball, νέες εγκαταστάσεις για μπάσκετ και beach volley, αλλά και ένα ολοκληρωμένο Κέντρο Ευεξίας με spa, yoga, συνεδρίες ενσυνειδητότητας και υπηρεσίες που προάγουν μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα.Παράλληλα, το The Ellinikon Sports Park σχεδιάζεται ώστε να λειτουργεί και ως χώρος μεγάλων διοργανώσεων. Το Sports Piazza, το Spiral Venue και οι εγκαταστάσεις του στίβου μπορούν να φιλοξενήσουν από αθλητικά γεγονότα μέχρι πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, υποδεχόμενα έως και 10.000 επισκέπτες.Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στη βιωσιμότητα. Βιοκλιματικός σχεδιασμός, αξιοποίηση φυσικού φωτισμού και αερισμού, χρήση ανακυκλώσιμων υλικών –ανάμεσά τους και υλικά που προέρχονται από τον πρώην αεροδιάδρομο του αεροδρομίου του Ελληνικού–, φωτοβολταϊκά συστήματα και έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης ενέργειας συνθέτουν ένα έργο που συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.Τις δυνατότητες των εγκαταστάσεων απέδειξε ήδη η φιλοξενία της υπερειδικής διαδρομής του, που συγκέντρωσε 57 πληρώματα από 24 χώρες και περισσότερους από 10.000 θεατές, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει το πάρκο ως χώρος διοργανώσεων διεθνούς εμβέλειας.έως τον Σεπτέμβριο, το The Ellinikon Sports Park θα λειτουργεί καθημερινά από τις 18:00 έως τις 23:00, με ελεύθερη είσοδο από την οδό Αεροπορίας στον Άλιμο. Από τον Σεπτέμβριο, το ωράριο διαμορφώνεται σε 08:00-00:00, για 362 ημέρες τον χρόνο, ενώ οι ανοιχτοί χώροι, ο ποδηλατόδρομος και τα γήπεδα free play θα παραμένουν ελεύθερα προσβάσιμα.Με το άνοιγμά του, το The Ellinikon Sports Park γίνεται το πρώτο σημείο όπου το όραμα του The Ellinikon αποκτά καθημερινή υπόσταση. Ένας χώρος που συνδυάζει αθλητισμό, φύση, αναψυχή και σύγχρονες υποδομές, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας έναν νέο τρόπο να ζουν και να απολαμβάνουν την πόλη.