Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος που τραυμάτισε άνδρα με αιχμηρό εξάρτημα ψαρέματος
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος που τραυμάτισε άνδρα με αιχμηρό εξάρτημα ψαρέματος
Ο 41χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες - Ερευνώνται τα αίτια της επίθεσης
Στη σύλληψη 36χρονου, ο οποίος τραυμάτισε 41χρονο με εξάρτημα ψαρέματος προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Πυλαίας – Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη.
Ο 36χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ μετά την επίθεση, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, στον 41χρονο αλλοδαπό με αιχμηρό εξάρτημα ψαρέματος που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Ο 36χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ μετά την επίθεση, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, στον 41χρονο αλλοδαπό με αιχμηρό εξάρτημα ψαρέματος που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
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