Οι αλλαγές στις λεωφορειακές γραμμές που θα ισχύσουν με τη λειτουργία της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΣΕΘ, η αναδιάρθρωση πραγματοποιείται με ανακατανομή του διαθέσιμου στόλου, ώστε να καλυφθούν οι νέες ανάγκες χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού λεωφορείων