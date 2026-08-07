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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ερμακιά Κοζάνης
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ερμακιά Κοζάνης
Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής (7/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Ερμακιά στην Κοζάνη.
Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Εορδαίας.
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.
Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Εορδαίας.
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.
UPD:
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