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Βανδάλισαν εκκλησάκι στον Σαρωνικό, προκάλεσαν ζημιές και στο Ιερό, δείτε φωτογραφίες
Βανδάλισαν εκκλησάκι στον Σαρωνικό, προκάλεσαν ζημιές και στο Ιερό, δείτε φωτογραφίες
Ο Δήμος Σαρωνικού ανακοίνωσε πως το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος θα αποκατασταθεί
Άγνωστοι βανδάλισαν το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στον δήμο Σαρωνικού.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο δήμος, βέβηλοι αναποδογύρισαν καρέκλες, έριξαν τους βασιλικούς, που στόλιζαν τον ναό και προκάλεσαν καταστροφές ακόμη και μέσα στο Ιερό, ρίχνοντας εικόνες μπροστά στην Αγία Τράπεζα.
Η ανάρτηση του δήμου Σαρωνικού:
«Δεν υπάρχουν λόγια για την ασέβεια και τη μικρότητα όσων βανδάλισαν το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
Έναν χώρο πίστης, μνήμης και ιδιαίτερου συμβολισμού για την τοπική μας κοινωνία, ειδικά αυτές τις ημέρες.
Ο Δήμος βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Παράλληλα, θα προχωρήσουμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών.
Τέτοιες πράξεις δεν έχουν θέση στον τόπο μας.
Το εκκλησάκι του Σωτήρος θα αποκατασταθεί και ο σεβασμός με τον οποίο το περιβάλλει η κοινωνία μας θα αποδειχθεί ισχυρότερος από κάθε πράξη βανδαλισμού».
Δείτε φωτογραφίες:
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο δήμος, βέβηλοι αναποδογύρισαν καρέκλες, έριξαν τους βασιλικούς, που στόλιζαν τον ναό και προκάλεσαν καταστροφές ακόμη και μέσα στο Ιερό, ρίχνοντας εικόνες μπροστά στην Αγία Τράπεζα.
Η ανάρτηση του δήμου Σαρωνικού:
«Δεν υπάρχουν λόγια για την ασέβεια και τη μικρότητα όσων βανδάλισαν το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
Έναν χώρο πίστης, μνήμης και ιδιαίτερου συμβολισμού για την τοπική μας κοινωνία, ειδικά αυτές τις ημέρες.
Ο Δήμος βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Παράλληλα, θα προχωρήσουμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών.
Τέτοιες πράξεις δεν έχουν θέση στον τόπο μας.
Το εκκλησάκι του Σωτήρος θα αποκατασταθεί και ο σεβασμός με τον οποίο το περιβάλλει η κοινωνία μας θα αποδειχθεί ισχυρότερος από κάθε πράξη βανδαλισμού».
Δείτε φωτογραφίες:
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