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Παρ' ολίγον τραγωδία στη Μαγνησία, «ακυβέρνητο» φορτηγό έκοψε στύλο ηλεκτροδότησης και προσέκρουσε σε πολυκατοικία
Παρ' ολίγον τραγωδία στη Μαγνησία, «ακυβέρνητο» φορτηγό έκοψε στύλο ηλεκτροδότησης και προσέκρουσε σε πολυκατοικία
Για άγνωστη προς το παρόν αιτία φαίνεται ότι λύθηκε το χειρόφρενο του οχήματος με αποτέλεσμα να παρασύρει τα πάντα στο διάβα του, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν τραυματισμοί
Παρ' ολίγον τραγωδία σε περιοχή της Μαγνησίας, όταν «ακυβέρνητο» φορτηγό προσέκρουσε σε πολυκατοικία, ευτυχώς χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, το περιστατικό συνέβη σήμερα το απόγευμα, στα Κανάλια Μαγνησίας, όταν ένα φορτηγό που ήταν σταθμευμένο στον κεντρικό δρόμο του χωριού άρχισε ξαφνικά να κινείται μόνο του, χωρίς να βρίσκεται οδηγός στο εσωτερικό του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες φαίνεται πως λύθηκε το χειρόφρενο του οχήματος, με αποτέλεσμα το βαρύ φορτηγό να κυλήσει ανεξέλεγκτα στον δρόμο. Στην πορεία του προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη σε στύλο της ΔΕΗ, τον οποίο κυριολεκτικά έκοψε, ενώ στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε κατοικία, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.
Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι έτρεξαν έντρομοι στο σημείο, αδυνατώντας να πιστέψουν όσα είχαν συμβεί.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, το περιστατικό συνέβη σήμερα το απόγευμα, στα Κανάλια Μαγνησίας, όταν ένα φορτηγό που ήταν σταθμευμένο στον κεντρικό δρόμο του χωριού άρχισε ξαφνικά να κινείται μόνο του, χωρίς να βρίσκεται οδηγός στο εσωτερικό του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες φαίνεται πως λύθηκε το χειρόφρενο του οχήματος, με αποτέλεσμα το βαρύ φορτηγό να κυλήσει ανεξέλεγκτα στον δρόμο. Στην πορεία του προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη σε στύλο της ΔΕΗ, τον οποίο κυριολεκτικά έκοψε, ενώ στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε κατοικία, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.
Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι έτρεξαν έντρομοι στο σημείο, αδυνατώντας να πιστέψουν όσα είχαν συμβεί.
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