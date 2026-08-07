«Ένα κομμάτι του προσώπου του ήταν σαν πλαστελίνη»: Επιβάτιδα που συγκράτησε τον Σέρβο περιγράφει την πτήση της Ryanair με το σπασμένο παράθυρο

Στο αεροπλάνο «υπήρχε χαμός» και «όλοι πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από το αεροπλάνο. Προσεύχονταν, κλαίγανε, ήταν έντρομοι». «Η πίεση από έξω ήταν τόσο δυνατή που δεν μπορούσα να τα καταφέρω. Έβαλα όλη μου τη δύναμη και όλο μου το βάρος που θα μπορούσα να τον τραβήξω μέσα. Δεν τα κατάφερα. Για αυτό αστραπιαία φώναξα “βοήθεια”. Δεν τον άφηνα γιατί έλεγα θα φύγει. Με βοήθεια, όλοι μαζί, καταφέραμε και τον βάλαμε μέσα στο αεροπλάνο», περιγράφει.

«Όλοι πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από το αεροπλάνο » λέει επιβάτιδα της πτήσης της Ryanair που τραυματίστηκε Σέρβος επιβάτης όταν έσπασε το παράθυρο της καμπίνας. Η κυρία Κυρανού που βοήθησε τον Λιούμπισα Κάροβιτς , περιέγραψε πως ο 61χρονος «ήταν σαν λαστιχένιος» όταν βρέθηκε με το μισό σώμα εκτός αεροσκάφους ενώ επιβάτες ετοιμάζονται για νομικές ενέργειες.Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευής (10/7) στην πτήση FR1879 της Ryanair. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, έσπασε το παράθυρο και η απότομη αποσυμπίεση είχε ως αποτέλεσμα ο επιβάτης να παρασυρθεί προς το άνοιγμα, με το κεφάλι και τους ώμους του να βγαίνουν έξω από την άτρακτο σε ύψος περίπου 20.000 ποδιών. Η σύζυγός του μαζί με άλλους επιβάτες τον συγκρατούσαν μέχρι να καταφέρουν να τον τραβήξουν ξανά στο εσωτερικό του αεροσκάφους.«Ξαφνικά ακούω έναν πάρα πολύ δυνατό κρότο. Με χτυπάει ένα κύμα αέρος. Γυρνάω το κεφάλι μου προς τα δεξιά και είδα τον άνθρωπο με το δεξί πάνω μέρος του σώματος έξω από το παράθυρο, είχε μείνει μέσα η αριστερή μεριά. Ένα κομμάτι του προσώπου του από την αριστερή μεριά είχε ζαρωθεί, ήταν σαν πλαστελίνη γιατί κόλλησε στο παράθυρο», περιγράφει η κυρία Κυρανού.Η επιβάτης θυμάται πως ρωτούσε «αν ήταν ζωντανός» γιατί «αυτή ήταν η έννοιά μου, αν όντως κατάφερα να βοηθήσω». Σύμφωνα με τον ALPHA η κυρία Κυρανού είχε κακώσεις στο χέρι, προβλήματα στην ακοή και την αναπνοή αλλά και ψυχικό τραύμα. «Ήταν εφιαλτική… Ήταν τραγωδία… Ελπίζω κανείς να μην το ζήσει», κατέληξε.Οι επιβάτες της πτήσης της Ryanair προχωρούν σε νομικές ενέργειες. «Θα διεκδικήσουμε αποζημίωση στο αστικό κομμάτι στα αμερικανικά δικαστήρια. Ήδη έχουμε μιλήσει με γραφείο στη Νέα Υόρκη όπου θα συνεργαστούμε», δήλωσε ο δικηγόρος επιβατών, κ. Μαρκοβίτης. «Βασικός μας στόχος είναι η λογοδοσία των υπευθύνων και η διασφάλιση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί», ανέφερε από την πλευρά της η δικηγόρος, κυρία Μαρκοβίτη.