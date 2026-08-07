Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Μονοπήγαδο στη Θεσσαλονίκη
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Μονοπήγαδο στη Θεσσαλονίκη
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 61 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε λίγο πριν από τις 17.30 το απόγευμα η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 61 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, εθελοντές, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο, σε καθαρά δασική έκταση, βόρεια του οικισμού και δεν «απείλησε» κατοικίες. Για τη διερεύνηση των αιτίων της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το Rthess δεν κινδυνεύουν κατοικίες.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 61 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, εθελοντές, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο, σε καθαρά δασική έκταση, βόρεια του οικισμού και δεν «απείλησε» κατοικίες. Για τη διερεύνηση των αιτίων της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το Rthess δεν κινδυνεύουν κατοικίες.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 61 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ 22 οχήματα, εθελοντές, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2026
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