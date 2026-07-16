Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Σε ύφεση η φωτιά σε δασική έκταση στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας, σηκώθηκαν 6 εναέρια
Σε ύφεση η φωτιά σε δασική έκταση στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας, σηκώθηκαν 6 εναέρια
Νωρίτερα ήχησε 112 στα κινητά των κατοίκων για ετοιμότητα - Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ
Σε ύφεση είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (16/07) σε δασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο της Μεσσηνίας.
Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ σηκώθηκαν και εναέρια μέσα.
Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Στα κινητά των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, νωρίτερα ήχησε μήνυμα από το 112 το οποίο τους ζητούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ σηκώθηκαν και εναέρια μέσα.
Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο μέχρι και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026
Στα κινητά των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, νωρίτερα ήχησε μήνυμα από το 112 το οποίο τους ζητούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Μεσσηνίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 16, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βλαχόπουλο της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
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