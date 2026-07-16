Σε ύφεση η φωτιά σε δασική έκταση στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας, σηκώθηκαν 6 εναέρια
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Φωτιά Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Μεσσηνία

Σε ύφεση η φωτιά σε δασική έκταση στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας, σηκώθηκαν 6 εναέρια

Νωρίτερα ήχησε 112 στα κινητά των κατοίκων για ετοιμότητα - Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ

Σε ύφεση η φωτιά σε δασική έκταση στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας, σηκώθηκαν 6 εναέρια
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Σε ύφεση είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (16/07) σε δασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο της Μεσσηνίας.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ σηκώθηκαν και εναέρια μέσα. 

Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.


Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο μέχρι και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. 

Στα κινητά των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, νωρίτερα ήχησε μήνυμα από το 112 το οποίο τους ζητούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Μεσσηνίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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